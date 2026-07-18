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Милица Тодоровић донијела велику одлуку 6 мјесеци након порођаја

18.07.2026 14:47

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Милица Тодоровић
Фото: Youtube/Blic TV

Популарна пјевачица Милица Тодоровић свега шест мјесеци након порођаја донијела је велику одлуку која је обрадовала њене обожаваоце.

Наиме, она се вратила наступима, а јуче је одржала свој први концерт.

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Она је донијела одлуку да се поново врати својој великој љубави и настави да ниже успјехе на естради.

Нема сумње да јој није било лако да се одвоји од сина Богдана којем је била све вријеме посвећена након порођаја. Ипак, Милица Тодоровић је одлучила да не запостави своју музичку каријеру, већ је овог љета заказала наступе.

Одмах након што је сазнала да је трудна Милица Тодоровић се повукла из јавности, а вријеме је углавном проводила у Крушевцу окружена породицом. Након порођаја мајка јој је била огромна помоћ и подршка, те је све вријеме боравила код кћерке у Београду.

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Иако је од порођаја прошло шест мјесеца, Милица је искрено признала да јој је чињеница да је постала мајка још увијек помало нестварна.

"Мало је чудно то, не знам да објасним. Мислим да још увијек нисам свјесна да сам постала мама. Али свакако, кад ме погледа и кад ми се насмије, могу да цркнем", нашалила се Милица за домаће медије, описујући неизмјерну љубав коју осјећа према свом сину, преноси "Блиц".

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Милица Тодоровић

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