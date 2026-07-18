Бака Прасе показао крваве завоје, затражио помоћ доктора

Аутор:АТВ редакција
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Позанти јутјубер из Србије, Бака Прасе, доживио је незгоду током одмора.
Он се тренутно налази на љетовању са девојком Миленом, а своје пратиоце изненадио је објавама из којих се види да се повријиедио.
Бака Прасе је на Инстаграму подијелио фотографије на којима сједи са завијеном ногом, док се на наредним сликама види како му љекар указује помоћ и превија повреду.
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- Леле, замало сам искрварио - написао је Богдан уз фотографију, а затим показао крваве завоје и додао:
- Мало сам искрварио, ништа страшно.
Јутјубер није открио како је тачно дошло до повреде, али је својим шаљивим коментарима покушао да умири пратиоце и покаже да ситуација није озбиљна.
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