Logo

Бака Прасе показао крваве завоје, затражио помоћ доктора

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 12:24

Коментари:

0
Бака Прасе
Фото: Youtube/BakaPrase

Позанти јутјубер из Србије, Бака Прасе, доживио је незгоду током одмора.

Он се тренутно налази на љетовању са девојком Миленом, а своје пратиоце изненадио је објавама из којих се види да се повријиедио.

Бака Прасе је на Инстаграму подијелио фотографије на којима сједи са завијеном ногом, док се на наредним сликама види како му љекар указује помоћ и превија повреду.

маслиново уље

Здравље

Ове намирнице су неизоставне на грчким трпезама: Људи живе и дуже од 100 година

- Леле, замало сам искрварио - написао је Богдан уз фотографију, а затим показао крваве завоје и додао:

- Мало сам искрварио, ништа страшно.

Јутјубер није открио како је тачно дошло до повреде, али је својим шаљивим коментарима покушао да умири пратиоце и покаже да ситуација није озбиљна.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бака Прасе

повреда

Љетовање

Коментари (0)

Прочитајте више

Боро са Черигаја

Друштво

Боро нуди плату 2.300 КМ, смјештај и храну, али нико неће да ради

5 ч

0
Уганућа, истегнућа: Ово су најчешће повреде током интимних односа

Љубав и секс

Уганућа, истегнућа: Ово су најчешће повреде током интимних односа

5 ч

0
Баба Ванга зажмирених очију

Занимљивости

Баба Ванга предвидјела катастрофу за један знак

5 ч

0
Мапа Босне и Херцеговине

Друштво

Упозорење на снази, трајаће до 16 сати

6 ч

0

Више из рубрике

Претучен дугогодишњи члан Идијота

Сцена

Претучен дугогодишњи члан Идијота

18 ч

0
Наталија Симовић

Сцена

Укинута популарна емисија на Пинку, водитељка коначно проговорила

19 ч

1
пјевачица Дара Бубамара

Сцена

Дара Бубамара отказала наступе у Будви: Огласила се на Инстаграму

21 ч

0
Немања и Анастасија Гудељ

Сцена

Многи се изненаде: Ево колико је Немања Гудељ старији од Анастасије Ражнатовић

1 д

0

  • Најновије

16

07

Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

15

57

Петковић: Пуцање у молитвишту порука Србима да нису добро дошли

15

56

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

15

43

Брена и Сека узбуркале интернет овом објавом: "Ручкић, кафица, ракијица"

15

42

Држављанин БиХ учествовао у тешкој саобраћајној несрећи: Цистерна се преврнула након судара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима