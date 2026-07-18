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Ове намирнице су неизоставне на грчким трпезама: Људи живе и дуже од 100 година

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 11:59

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Маслиново уље у здјелици
Фото: Pixabay

Грчко острво Икарија је познато по великом броју дуговјечних људи. Многи од њих су и у позним годинама активни, покретни и друштвено укључени.

Тајна Икарије је у начину живота. Становници овог грчког острва не живе дуже зато што једу „чаробну“ храну. Њихова предност крије се у начину на који једу: једноставно, сезонски, без много индустријски прерађене хране и у складу са производима из локалне природе.

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Тајна није у скупим суплементима, ригорозним дијетама или модерним трендовима у исхрани. Напротив, њихова кухиња заснива се на једноставним намирницама које су генерацијама дио свакодневног живота: поврћу убраном из природе, махунаркама, маслиновом уљу, ферментисаним производима и биљним напицима.

Ових осам намирница дио су традиционалне грчке исхране, које наука све више проучава због њиховог потенцијалног утицаја на здравље и дуговјечност.

1. Дивље зеље (хорта) – зелено благо грчких планина

Док многи данас купују скупе додатке исхрани, становници руралне Грчке вијековима беру дивље зеље, познато као хорта.

Кувано и преливено лимуном и маслиновим уљем, ово једноставно јело готово свакодневно се налази на њиховом столу.

Богато је влакнима, витаминима, минералима и биљним једињењима која имају антиоксидативна својства. Посебно се издваја висок садржај полифенола, природних заштитних материја које стварају биљке, а које се повезују са смањеним оксидативним стресом у организму.

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2. Фава – кремасти пире чува цријева

Фава је традиционално грчко јело направљено од жутог грашка.

Овај једноставан пире крије изузетну нутритивну вриједност: богат је биљним протеинима и влакнима, а има релативно низак утицај на ниво шећера у крви.

Најчешће се служи са маслиновим уљем, луком и зачинима, комбинацијом која даје укусно и заситно јело које дуго одржава осјећај ситости.

3. Критараки – грчка тјестенина са парадајзом и зачинима

Мала тјестенина налик пиринчу, позната као критараки или орзо, традиционални је дио грчке кухиње.

Када се припрема са парадајзом, маслиновим уљем и зачинским биљем, постаје дио класичне медитеранске комбинације.

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Парадајз је богат ликопеном, једињењем које је предмет бројних истраживања због могућих заштитних ефеката на здравље срца и смањење оксидативног стреса.

4. Капари – ситни плодови пуни моћних једињења

Капари, који расту дивље на многим грчким острвима, нису само зачин који даје посебан укус јелима.

Садрже биљна једињења попут кверцетина и рутина, која се проучавају због својих антиинфламаторних и антиоксидативних својстава.

У Грчкој се додају салатама, риби, поврћу и хљебу – често као свакодневни додатак, а не као ријетка посластица.

5. Козји сир и фета – зашто Грци нису избацили сир из исхране

Док модерне дијете често препоручују потпуно избацивање сира, становници Медитерана га традиционално једу, али умјерено и у правом контексту.

Фета и козји сиреви често садрже мање лактозе од неких врста крављег млијека, а представљају извор протеина, калцијума и корисних масних киселина.

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Тајна није у великим количинама, већ у равнотежи са поврћем, маслиновим уљем и махунаркама.

6. Грчки планински чај – вечерњи ритуал за мирнији сан

У Грчкој и другим дијеловима Медитерана планински чај вијековима се користи као вечерњи напитак.

Истраживања показују да камилица садржи једињења попут апигенина, која имају умирујуће дејство и доприносе бољем квалитету сна.

За становнике ових крајева чај није само напитак, већ дио свакодневног ритуала успоравања и одмора.

7. Нар и меласа од нара – концентрат антиоксиданаса

Нар је традиционално воће Блиског истока и Медитерана, цијењено због високог садржаја полифенола.

Меласа од нара користи се као додатак јелима, прелива се преко поврћа, салата или печених намирница, дајући интензиван укус и додатне биљне компоненте.

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Нека истраживања указују на могућу повезаност конзумирања производа од нара са повољним ефектима на крвни притисак и здравље крвних судова.

8. Маслиново уље – основа медитеранске дуговјечности

Иако није наведено као посебна ставка на многим листама, готово ниједна прича о грчкој и медитеранској исхрани не може проћи без маслиновог уља, пеноси Политика.

Хладно цијеђено екстра дјевичанско маслиново уље богато је мононезасићеним мастима и полифенолима који се повезују са здрављем срца и смањењем упалних процеса.

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Тагови :

Грчка

дуговјечност

здрава исхрана

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