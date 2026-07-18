Дијете пало у рупу пуну воде и угушило се

Аутор:АТВ редакција
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Страшна трагедија погодила је у петак главни град Хрватске Загреб када се дијете утопило у рупи пуној воде, потврђено је у тамошњој полицији.
Загребачка полиција објавила је како је у петак у поподневним сатима у источном дијелу Загребачке жупаније, у неограђеном дворишту куће, највјероватније за вријеме игре, дијете пало у ископ.
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Полиција је навела како је ископ био величине 55 метара са 13 метара и како је био испуњен водом дубине око један метар.
"Дијете је уочио члан породице, који је покушао да му помогне до доласка љекарске помоћи, али дијете је преминуло", наводе из полиције, преноси "24сата".
Додају да је тијело превезено у Завод за судску медицину и криминалистику Загреб.
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