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Горе танкери у Ормуском мореузу, катастрофа се не смирује

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 11:59

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Saobraćaj Ormuski moreuz
Фото: X/FalconUpdatesHQ/screenshot

На два нафтна танкера избио је пожар након експлозије поморских мина у јужном дијелу Ормуског мореуза, саопштила је Иранска револуционарна гарда.

Према саопштењу Гарде, пловила су кренула рутом за коју су стране обавјештајне службе погрешно процијениле да је чиста од мина, преноси "Раша тудеј".

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Иранска морнарица поновила је да је Ормуски мореуз потпуно затворен због, како је наведено, америчке агресије, те упозорила сва пловила да не улазе у миниране пловне путеве.

"Док се не оконча агресија, не постоји могућност извоза хемијског ђубрива, нити чак једне капи нафте и гаса из овог региона", наводи се у саопштењу.

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