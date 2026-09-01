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Више од 2.100 илегалних миграната ухапшено у Њујорку

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01.09.2026 19:55

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Више од 2.100 илегалних миграната ухапшено у Њујорку

Служба за имиграцију и царину САД ухапсила је више од 2.100 илегалних миграната у Њујорку током рација спроведених у оквиру операције "Трула јабука", саопштило је америчко Министарство унутрашњих послова.

"Током операције `Трула јабука` ухапсили смо више од 2.100 криминалаца, међу којима су били убице, силоватељи и трговци дрогом", саопштило је министарство на "Иксу".

На дан ступања на дужност као 47. предсједник САД, Доналд Трамп је обећао да ће зауставити илегалну имиграцију и покренути масовне депортације.

Он је такође прогласио ванредно стање на националном нивоу због миграционе кризе на граници САД са Мексиком, преноси Срна.

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Тагови :

Мигранти

хапшење

Депортација

Сједињене Америчке Државе

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