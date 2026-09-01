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Случај који је подијелио Америку: Порота не може да донесе одлуку, мајка убила своје троје деце

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01.09.2026 17:48

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Линдзи Кленси гледа поротнике који седе у судници током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Поротници на суђењу Линдзи Кленси за убиство своје троје дјеце саопштили су судији да четвртог дана већања нису успјели да постигну једногласну одлуку о пресуди!

Судија Вилијам Р. Саливан послао је пороту у уторак ујутру назад на већање како би наставила да разматра случај. Порота, коју чини девет жена и три мушкарца, провела је укупно 18 сати разматрајући судбину мајке која је починила убиства након порођаја, пренио је Дејли Мејл.

Они морају да одлуче да ли је Кленси крива по три тачке оптужнице за убиство, након што је бивша медицинска сестра на одјељењу за порођаје у јануару 2023. године у свом дому у Даксберију, у Масачусетсу, убила своју дјецу Кору (5), Досона (3) и Калана, старог осам мјесеци, користећи еластичне траке за вјежбање.

Клензи се изјаснила да није крива, позивајући се на постпорођајну депресију, психозу и прекомерно прописивање лијекова од стране љекара. Тужиоци су признали да је Кленси била психички болесна, али тврде да је у тренутку убистава знала шта ради.

Поротници, који нису били изоловани од јавности током поступка, саслушали су током пет исцрпљујућих недјеља доказе љекара, стручњака за психијатрију, полицајаца, пријатеља и чланова породице, прије него што су прешли на већање.

Адвокат Линдзи Кленси, Кевин Редингтон рекао је новинарима јуче испред Вишег суда округа Плимут да је "увјерен у ову пороту" и да "раде одличан посао док разматрају случај".

"Били су фокусирани и посвећени током читавог суђења", рекао је он.

(телеграф)

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Тагови :

Линдзи Кленси

Убиство

Дјеца

Америка

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