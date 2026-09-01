Случај који је подијелио Америку: Порота не може да донесе одлуку, мајка убила своје троје деце

Аутор:АТВ редакција
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Поротници на суђењу Линдзи Кленси за убиство своје троје дјеце саопштили су судији да четвртог дана већања нису успјели да постигну једногласну одлуку о пресуди!
Судија Вилијам Р. Саливан послао је пороту у уторак ујутру назад на већање како би наставила да разматра случај. Порота, коју чини девет жена и три мушкарца, провела је укупно 18 сати разматрајући судбину мајке која је починила убиства након порођаја, пренио је Дејли Мејл.
Они морају да одлуче да ли је Кленси крива по три тачке оптужнице за убиство, након што је бивша медицинска сестра на одјељењу за порођаје у јануару 2023. године у свом дому у Даксберију, у Масачусетсу, убила своју дјецу Кору (5), Досона (3) и Калана, старог осам мјесеци, користећи еластичне траке за вјежбање.
Клензи се изјаснила да није крива, позивајући се на постпорођајну депресију, психозу и прекомерно прописивање лијекова од стране љекара. Тужиоци су признали да је Кленси била психички болесна, али тврде да је у тренутку убистава знала шта ради.
🚨 Lindsay Clancy jury unable to come to unanimous decision after four days of deliberations pic.twitter.com/uBP1Esp0qE— Daily Mail (@DailyMail) September 1, 2026
Поротници, који нису били изоловани од јавности током поступка, саслушали су током пет исцрпљујућих недјеља доказе љекара, стручњака за психијатрију, полицајаца, пријатеља и чланова породице, прије него што су прешли на већање.
Адвокат Линдзи Кленси, Кевин Редингтон рекао је новинарима јуче испред Вишег суда округа Плимут да је "увјерен у ову пороту" и да "раде одличан посао док разматрају случај".
"Били су фокусирани и посвећени током читавог суђења", рекао је он.
(телеграф)
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