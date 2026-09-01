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Механизам у контакту са породицом Младић поводом преношења тијела генерала у Србију

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01.09.2026 17:59

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Фото: АТВ

Међународни резидулани механизам за кривичне судове у Хагу у контакту је са породицом некадашњег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића поводом преношења његовог тијела у Србију, потврдили су из прес службе Трибунала.

"Резидуални механизам је у сталном контакту са Младићевом породицом од тренутка његове смрти, између осталог и у вези са транспортом посмртних остатака", рекли су у прес служби за "Спутњик" без изношења других детаља.

Генерал Ратко Младић преминуо је 27. августа у затворској болници Притворске јединице у Хагу.

Здравствено стање генерала Младића нагло се погоршало у априлу, када је доживио мождани удар, а касније још један.

Механизам је више пута одбио захтјев породице и гаранције државе за пуштање генерала на лијечење у Србију, преноси Срна.

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Тагови :

Србија

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Хаг

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