Механизам у контакту са породицом Младић поводом преношења тијела генерала у Србију

Аутор:АТВ редакција
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Међународни резидулани механизам за кривичне судове у Хагу у контакту је са породицом некадашњег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића поводом преношења његовог тијела у Србију, потврдили су из прес службе Трибунала.
"Резидуални механизам је у сталном контакту са Младићевом породицом од тренутка његове смрти, између осталог и у вези са транспортом посмртних остатака", рекли су у прес служби за "Спутњик" без изношења других детаља.
Генерал Ратко Младић преминуо је 27. августа у затворској болници Притворске јединице у Хагу.
Здравствено стање генерала Младића нагло се погоршало у априлу, када је доживио мождани удар, а касније још један.
Механизам је више пута одбио захтјев породице и гаранције државе за пуштање генерала на лијечење у Србију, преноси Срна.
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