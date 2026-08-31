Бошњачка Фејсбук полиција скупила 60.000 пријава против српског мишљења

Аутор:АТВ редакција
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Ратко Младић још није ни сахрањен, а бошњачка Фејсбук полиција већ је скупила 60.000 пријава против српског мишљења.
Скоро 60 хиљада кривичних пријава поднесено је у посљедња два мјесеца преко веб странице registar145а.com за, како је наведено на интернет страници, негирање геноцида. Углавном се ради о пријавама на основну објава на друштвеним мрежама - против познатих аутора, али и против аутора под псеудонимом.
Нема званичних информација колико је пријава у посљедњих неколико дана примило Тужилаштво БиХ, али у медијима је поплава информација о пријављивању српских, прије свега, политичара за изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже да тога нема нигдје на свијету и тако нешто није било ни у најгора комунистичка времена.
"Када се ишло на Голи оток било је флексибилније него ово вријеме. Да ви забрањујете човјеку да износи свој став зато што је неки суд који су муслимани формулисали, међународна заједница, каже шта ви морате да кажете. Да су муслимани били паметни, ово су могли фино да пропусте и да пусте народ да мисли, а не да подносе 55 хиљада пријава. Знате ли ви шта је 55 хиљада пријава зато што је неко рекао за Ратка Младића ово или оно, што се не свиђа некоме у Сарајеву. Па и нама се многе ствари не свиђају. Па јесу ли оног мрцину, оног Делића сахранили, исто је био осуђен на Хашком трибуналу, јесу ли имали све почасти око тога? Јесмо ли ми галамили, јесмо, овдје протестовали, али нисмо ништа друго радили. Они имају суд и тужилаштво које инструментализују за своје политике", каже Додик.
Он се пита хоће ли и присутне на сахрани Младић фотографисати и подносити кривичне пријаве и поручује да ће ићи на сахрану.
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