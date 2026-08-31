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Додик: Нова школска година да буде испуњена добрим резултатима

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 17:30

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик честитао је свим ученицима у Републици Српској почетак нове школске године са жељом да кроз рад, радозналост и истрајност наставе да нижу успјехе и храбро теже ка својим циљевима, градећи знање и пријатељства.

"Септембар увијек доноси нову енергију у школе и посебну радост дијелимо са нашим најмлађима, срдачно желећи добродошлицу свим првачићима који започињу једно од најљепших поглавља у свом животу", истакао је Додик.

Поводом почетка нове школске године, Додик је нагласио да "посебну захвалност и поштовање дугујемо нашим просвјетним радницима, чија улога није само преношење знања, већ и обликовање карактера наших младих генерација".

Он је поручио да ће институције Републике Српске и даље снажно улагати у модернизацију школа, дигитализацију и унапређење услова рада за просвјетне раднике и ученике, преноси Срна.

"Срећан и успјешан почетак нове школске године, уз жељу да вам буде испуњена успјесима, сјајним резултатима и незаборавним тренуцима", наводи се у честитки предсједника Додика.

У Републици Српској сутра почиње нова школска година, а према тренутно доступним подацима Министарства просвјете и културе, у основним школама има 80.370 ученика, а у средњим 33.886.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

нова школска година

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