Logo

Каран: Нова школска година да буде испуњена стицањем нових знања и пријатељстава

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 18:08

Коментари:

0
предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је почетак нове школске године свим ученицима, а посебно првачићима који први пут сједају у школске клупе, са жељом да им први дан у школи донесе радост и осмијехе који ће им остати у најљепшем сјећању током цијелог живота.

Каран је ученицима пожелио да им нова школска година буде испуњена стицањем нових знања и нераскидивих пријатељстава.

Он је нагласио да школа није само мјесто гдје уче из књига, већ простор у којем израстају у добре и поштене људе.

"Наша је дужност и приоритет да вам обезбиједимо сигурно, модерно и подстицајно окружење у којем ћете моћи остварити све своје потенцијале, јер сте управо ви будућност Српске", нагласио је Каран.

Он је навео да ће институције Републике Српске наставити да улажу у образовни систем и стварају најбоље могуће услове за школовање, преноси Срна.

"Свим просвјетним радницима желим много успјеха у раду. Срећан и успјешан почетак нове школске године!", поручио је Каран у честитки.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

нова школска година

Школа

Коментари (0)

Прочитајте више

предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нова школска година да буде испуњена добрим резултатима

1 ч

0
Министар просвјете и културе РС

Друштво

Голубовић: Све спремно за почетак нове школске године

2 седм

0
Министарство унутрашњих послова полиција

Друштво

МУП Српске покреће велику акцију

2 седм

0
књиге уџбеници

Друштво

Све је спремно за нову школску годину

3 седм

0

Више из рубрике

предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нова школска година да буде испуњена добрим резултатима

1 ч

0
Војислав Савић: Преображење

Република Српска

Војислав Савић: Преображење

2 ч

0
МУП Српске реаговао више од 130 пута због истицања ратне заставе

Република Српска

МУП Српске реаговао више од 130 пута због истицања ратне заставе

2 ч

5
Потпредсједница Савеза независних социјалдемократа и Српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Заштитићемо труднице запослене на одређено вријеме

3 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

18

31

Бранко Ружић искључен из СПС-а

18

11

Мистерија у Даниловграду: Три тијела пронађена на стрелишту, службе истражују

18

08

Каран: Нова школска година да буде испуњена стицањем нових знања и пријатељстава

18

05

Полиција пронашла више од два килограма дроге код пруге

17

50

Пропала још једна туристичка агенција

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима