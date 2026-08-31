Каран: Нова школска година да буде испуњена стицањем нових знања и пријатељстава

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је почетак нове школске године свим ученицима, а посебно првачићима који први пут сједају у школске клупе, са жељом да им први дан у школи донесе радост и осмијехе који ће им остати у најљепшем сјећању током цијелог живота.
Каран је ученицима пожелио да им нова школска година буде испуњена стицањем нових знања и нераскидивих пријатељстава.
Он је нагласио да школа није само мјесто гдје уче из књига, већ простор у којем израстају у добре и поштене људе.
"Наша је дужност и приоритет да вам обезбиједимо сигурно, модерно и подстицајно окружење у којем ћете моћи остварити све своје потенцијале, јер сте управо ви будућност Српске", нагласио је Каран.
Он је навео да ће институције Републике Српске наставити да улажу у образовни систем и стварају најбоље могуће услове за школовање, преноси Срна.
"Свим просвјетним радницима желим много успјеха у раду. Срећан и успјешан почетак нове школске године!", поручио је Каран у честитки.
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