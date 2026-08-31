Цвијановић: Заштитићемо труднице запослене на одређено вријеме

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да ће ова странка покренути поступак измјене закона који ће омогућити да жене запослене на одређено вријеме које у том периоду остану трудне, имају иста права као оне које су запослене на неодређено вријеме, односно да им буде омогућен наставак радног односа током трудноће и породиљског одсуства, а потом и превођење у стални радни однос.
"Заштита породице, жена, мајчинства и дјеце остаје један од приоритета, а у наредном периоду биће предложена и нова законска рјешења којима би требало да буде додатно ојачана заштита жена које су запослене на одређено вријеме", поручила је Цвијановићева након сједнице Предсједништва СНСД-а која је одржана у проширеном саставу.
Према њеним ријечима, ово је важна тема и СНСД као озбиљна политичка партија води рачуна о томе да излази са новим приједлозима и рјешењима која су усмјерена на свакодневни живот, на функционисање институција и, првенствено на живот становништва.
Она је подсјетила да су Влада и Народна скупштина Републике Српске до сада доносиле различите мјере усмјерене на заштиту породице, укључујући подршку вишечланим породицама, породиљама, мајчинству и новорођенчади.
"Недавно смо израдили и један каталог који показује како данас изгледају све те мјере, али нам истовремено показује и шта још можемо урадити како бисмо унаприједили оно што карактеришемо као заштиту породице и дјеце. Ако томе додамо све оно што се односи на школску дјецу, школство, студенте и бројне друге мјере, онда можемо рећи да ћемо додатно проширивати и заокруживати тај сет мјера", истакла је Цвијановићева.
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Она је напоменула да је на сједници дата подршка и сагласност за ревизију законодавства и припрему нових рјешења која би требало да донесу већу сигурност женама запосленим на одређено вријеме.
"Оно за шта смо данас добили подршку и сагласност у оквиру Предсједништва СНСД-а јесте да се законодавство на одређени начин ревидира и да се преправе одређене ствари, а у овом случају то се односи на жене које су запослене на одређено вријеме", рекла је Цвијановићева.
Циљ је, појаснила је она, да жена која током трајања уговора на одређено вријеме остане у другом стању не буде изложена ризику да због трудноће изгуби посао.
Она каже да би овакво рјешење требало да обезбиједи већу заштиту жена и породица, али и да пошаље јасну поруку послодавцима и институцијама о потреби одговорног односа према трудноћи и мајчинству.
"О предложеним рјешењима бити обављена широка расправа са свим релевантним секторима, укључујући послодавце у јавном и приватном сектору. Наравно, имаћемо широку расправу у оквиру свих релевантних сектора. Разговараћемо и са послодавцима из јавног и приватног сектора како бисмо сагледали све аспекте оваквог законског рјешења", најавила је Цвијановићева.
Најавила је увођење оштријих мјера за оне који не буду поштовали законске одредбе, што би могло подразумијевати и интервенције у кривичном законодавству.
"То ће подразумијевати и оштре мјере према онима који не буду поштовали закон. То претпоставља и одређене интервенције када је у питању кривично законодавство. Морамо санкционисати оне људе који трудноћу доживљавају као оптерећење, а не као допринос породици, друштву и Републици Српској", поручила је Цвијановићева.
Нагласила је да трудноћа не смије бити посматрана као трошак или оптерећење за послодавца, већ као питање од посебног друштвеног значаја.
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"Не можемо дозволити да се трудноћа посматра искључиво кроз бројке и фискални рачун, као да је ријеч о трошку или оптерећењу за послодавца. Морамо се, као друштвено одговорна заједница, односити према трудноћи, мајци и мајчинству на начин који они заслужују", поручила је Цвијановићева.
Цвијановићева је истакла да рођење дјетета не представља само питање једне породице. "Рођење дјетета није само радост једне породице, већ представља и долазак новог члана наше заједнице - Републике Српске", рекла је Цвијановићева.
Говорећи о конкретним ситуацијама у којима би нова законска рјешења требало да имају посебан значај, Цвијановићева је навела запошљавања на одређено вријеме, нарочито у јавном сектору, гдје се одређена радна мјеста често попуњавају на период од неколико мјесеци.
"Имате читав низ примјера, посебно у јавном сектору, гдје се на неколико мјесеци отварају одређена радна мјеста. Деси се да жена у том периоду остане у другом стању и то ни на који начин не смије бити разлог да таква жена буде отпуштена са свог радног мјеста", навела је Цвијановићева.
Управо кроз ново законско рјешење, закључила је она, требало би да буде створена додатна правна сигурност за жене које се нађу у таквој ситуацији, преноси Срна.
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