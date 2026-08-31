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Број погинулих у превртању трајекта порастао на осам, за 20 се још увијек трага

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 16:08

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На овом снимку из видеа, спасени путници у прслуцима за спасавање евакуисани су чамцем након што се путнички брод преврнуо код обале Гирне, у северном делу Кипра под турском окупацијом, у недељу, 30. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/DHA via AP

Више од 200 људи је спасено након што се катамаран преврнуо код сјеверног дијела Кипра, док се 20 особа и даље води као нестало, саопштио је кипарски званичник.

"Операције потраге и спасавања у подручју несреће настављају се без престанка. До сада је спасено 239 путника, осам је погинуло, а 20 се води као нестало. Потрага за њима се наставља", рекао је званичник, преноси ТАСС.

Према ранијим извјештајима, на пловилу је било 267 људи када га је убрзо након испловљавања захватила олуја. Пловило је почело да прима воду и преврнуло се, преноси Срна.

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Тагови :

Кипар

преврнуо се трајект

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несрећа

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