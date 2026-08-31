Број погинулих у превртању трајекта порастао на осам, за 20 се још увијек трага

Аутор:АТВ редакција
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Више од 200 људи је спасено након што се катамаран преврнуо код сјеверног дијела Кипра, док се 20 особа и даље води као нестало, саопштио је кипарски званичник.
"Операције потраге и спасавања у подручју несреће настављају се без престанка. До сада је спасено 239 путника, осам је погинуло, а 20 се води као нестало. Потрага за њима се наставља", рекао је званичник, преноси ТАСС.
Према ранијим извјештајима, на пловилу је било 267 људи када га је убрзо након испловљавања захватила олуја. Пловило је почело да прима воду и преврнуло се, преноси Срна.
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