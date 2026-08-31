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Капетан урадио нечувену ствар прије потонућа трајекта

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 07:36

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Трајект по имену 'Ахмет Хулуси Иилдирим' пристао је у ужурбаној луци у Истанбулу у Турској.
Фото: Betül Güneş/Pexels

Путници спасени након потонућа трајекта у близини сјеверне обале Кипра тврде да је непосредно прије превртања на предњем дијелу брода одјекнула експлозија и да је капетан био међу првима који су напустили пловило.

Један од преживјелих рекао је за локалну телевизију да је "предњи дио брода експлодирао", након чега су попуцали бочни прозори и трајект је почео да прима воду.

"Капетан је међу првима напустио брод без да је ишта организовао", рекао је путник.

Други преживјели је рекао да је посади раније пријавио продор воде.

Навео је да су сједишта почела да плутају, а да је капетан наставио да плови, након чега је прамац експлодирао.

Узрок наводне експлозије засад није потврђен.

Преживјели тврде да је трајект испловио по олујном времену, те да су путници убрзо након поласка тражили повратак у луку.

Капетан и седам чланова посаде су ухапшени, а истрага би требала да утврди зашто је брод испловио и да ли је било пропуста у процјени временских услова.

Најмање осам људи погинуло је након што се трајект са близу 270 путника и чланова посаде преврнуо код сјеверне обале Кипра.

Предсједник турске заједнице на Кипру Туфан Ерхурман рекао је да је до сада спасено 249 људи, а да се наставља потрага за још 18, преноси Срна.

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Тагови :

Трајект

путници

Кипар

Експлозија

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