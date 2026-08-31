Врућине не попуштају: Стижу ли нам коначно пљускови?

Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску и земље у окружењу очекују високе температуре, док су локални пљускови могући увече и у ноћи ка уторку.
Данас се поново очекују тропске врућине, а увече и у току ноћи ка уторку понегдје су могући локални пљускови, објавио је метеоролог аматер Марко Чубрило.
Према његовој прогнози, током дана биће претежно сунчано, уз ријетке пљускове у планинским предјелима и уз дневни максимум од 30 до 36 степени Целзијуса. Поподне и увече на сјеверозападу слиједи дестабилизација атмосфере уз локалне грмљавинске пљускове, који ће се у ноћи ка уторку проширити и на средишње и источне дијелове.
Средином ове седмице очекује се краткотрајно и блаже освјежење. Ноћи ће бити свјежије и пријатније, а дневни максимуми кретаће се од 27 до 33 степена Целзијуса.
Међутим, ово освјежење биће кратког даха. Већ од 5. септембра слиједи ново отопљење, па све до средине мјесеца остаје углавном суво и врло топло са максималним температурама од 32 до чак 38 степени Целзијуса.
„Не значи још увијек да нам средином мјесеца сигурно иде конкретније освјежење, али тренутно бар има некакве наде за такав развој синоптике. Шта ће се дешавати половином мјесеца знаћемо за око недјељу дана”, поручује Чубрило, напомињући да су сви изнијети подаци резултат његове обраде нумеричких модела, те да за званичне информације треба пратити државне прогностичке заводе.
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