Протест возача са Западног Балкана због ограничења боравка у Шенгенској зони

Аутор:АТВ редакција
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Професионални возачи са Западног Балкана данас ће одржати протесте у БиХ, Србији, Црној Гори и Сјеверној Македонији, због ограничења боравка у Шенгенској зони.
У Сарајеву је планирано окупљање испред Парламентарне скупштине БиХ, након чега ће протестна колона кренути до сједишта Делегације Европске уније.
Протести су организовани уочи сједнице Европске комисије, која би 1. септембра требало да разматра статус професионалних возача са Западног Балкана.
Превозници поручују да одлуке Брисела угрожавају њихову егзистенцију. Уколико не буде рјешења, најављују нове протесте на граничним прелазима са Европском унијом, планиране за 14. септембар.
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