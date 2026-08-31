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Протест возача са Западног Балкана због ограничења боравка у Шенгенској зони

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 07:11

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Превозници на граници.
Фото: АТВ

Професионални возачи са Западног Балкана данас ће одржати протесте у БиХ, Србији, Црној Гори и Сјеверној Македонији, због ограничења боравка у Шенгенској зони.

У Сарајеву је планирано окупљање испред Парламентарне скупштине БиХ, након чега ће протестна колона кренути до сједишта Делегације Европске уније.

Протести су организовани уочи сједнице Европске комисије, која би 1. септембра требало да разматра статус професионалних возача са Западног Балкана.

Превозници поручују да одлуке Брисела угрожавају њихову егзистенцију. Уколико не буде рјешења, најављују нове протесте на граничним прелазима са Европском унијом, планиране за 14. септембар.

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Тагови :

превозници

протест превозника

Западни Балкан

Шенген зона

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