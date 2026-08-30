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У свим средњим школама испуњени услови за почетак наставе

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 11:51

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Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У свим средњим школама Сарајевско-романијске регије испуњени су услови за безбједан почетак нове школске године, рекла је Драгана Зечевић.

Предсједник Актива директора средњих школа Сарајевско-романијске регије Драгана Зечевић изјавила је Срни да су током распуста у свим школским објектима успјешно завршени планирани радови и испуњени материјално-технички услови за безбједан и несметан почетак нове школске године.

Зечевићева је навела да ће се настава уредно одвијати у свих 10 централних и једној подручној школи на подручју Сарајевско-романијске регије, које ове године укупно броје 3.635 ученика.

"Посебно нас радује чињеница да су све школе оствариле планирани упис, а у прве разреде уписано је укупно 829 ученика", рекла је Зечевићева.

Она је свим ученицима, као и просвјетним радницима, пожељела срећан и успјешан почетак нове школске године, уз жељу да остваре одличне резултате и стекну нова знања.

Нова школска година у Републици Српској почиње у уторак, 1. септембра, преноси Срна.

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Тагови :

Школска година

Средње школе

Упис ученика

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