Може ли се преко границе пренијети домаћи сир ако је вакумиран?

Аутор:АТВ редакција
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За царинске и ветеринарске прописе Европске уније сир остаје млијечни производ без обзира на то је ли стављен у обичну врећицу, пластичну посуду или професионално вакумирано паковање.
За путнике из Босне и Херцеговине ово је посебно важно јер се при уласку у Хрватску истовремено улази и на подручје Европске уније на којем вриједе заједничка правила о уносу производа животињског поријекла. Путницима који из БиХ путују према Хрватској у правилу није допуштен унос меса, млијека нити производа од меса и млијека у личној пртљази, а сир спада управо у ову категорију.
То значи да комад домаћег сира из Босне и Херцеговине неће постати дозвољен за унос само зато што је вакумиран. Није пресудно је ли сир тврд, мекан, димљен, нарезан или стављен у фабричку амбалажу пресудни су врста производа, његово поријекло и ветеринарска правила која се примјењују при уласку у ЕУ.
Путници често погрешно вјерују да је вакумирана храна допуштена јер је затворена и нема директан контакт с околином, али код производа животињског поријекла то није довољно. Обични домаћи сир који путник носи за властиту потрошњу или као поклон не спада у изузетке, попут специјалне хране за дојенчад или медицинских производа.
Уколико путник на граници има производ који не испуњава услове за унос, он може бити одузет и уништен, а додатни проблем настаје ако се производ свјесно не пријави или се покушава сакрити током контроле.
С друге стране, ситуација је другачија када се путује из држава чланица ЕУ према Босни и Херцеговини. При уносу производа у БиХ примјењују се домаћа правила која предвиђају другачији режим за личне пошиљке, па вакумирани сир купљен у Хрватској није у истој правној ситуацији као домаћи сир који се из БиХ носи ка Хрватској.
Кључна разлика је, дакле, правац путовања при уласку из БиХ у Европску унију вакумирање не мијења строга ветеринарска ограничења, преноси ГПМаљевац.
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