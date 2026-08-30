Logo

Може ли се преко границе пренијети домаћи сир ако је вакумиран?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:25

Коментари:

0
Граница
Фото: АТВ

За царинске и ветеринарске прописе Европске уније сир остаје млијечни производ без обзира на то је ли стављен у обичну врећицу, пластичну посуду или професионално вакумирано паковање.

За путнике из Босне и Херцеговине ово је посебно важно јер се при уласку у Хрватску истовремено улази и на подручје Европске уније на којем вриједе заједничка правила о уносу производа животињског поријекла. Путницима који из БиХ путују према Хрватској у правилу није допуштен унос меса, млијека нити производа од меса и млијека у личној пртљази, а сир спада управо у ову категорију.

То значи да комад домаћег сира из Босне и Херцеговине неће постати дозвољен за унос само зато што је вакумиран. Није пресудно је ли сир тврд, мекан, димљен, нарезан или стављен у фабричку амбалажу пресудни су врста производа, његово поријекло и ветеринарска правила која се примјењују при уласку у ЕУ.

Путници често погрешно вјерују да је вакумирана храна допуштена јер је затворена и нема директан контакт с околином, али код производа животињског поријекла то није довољно. Обични домаћи сир који путник носи за властиту потрошњу или као поклон не спада у изузетке, попут специјалне хране за дојенчад или медицинских производа.

Уколико путник на граници има производ који не испуњава услове за унос, он може бити одузет и уништен, а додатни проблем настаје ако се производ свјесно не пријави или се покушава сакрити током контроле.

С друге стране, ситуација је другачија када се путује из држава чланица ЕУ према Босни и Херцеговини. При уносу производа у БиХ примјењују се домаћа правила која предвиђају другачији режим за личне пошиљке, па вакумирани сир купљен у Хрватској није у истој правној ситуацији као домаћи сир који се из БиХ носи ка Хрватској.

Кључна разлика је, дакле, правац путовања при уласку из БиХ у Европску унију вакумирање не мијења строга ветеринарска ограничења, преноси ГПМаљевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Контрола на границама

царина

Граница са БиХ

сир

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

Свијет

Жена из БиХ оптужила мужа за силовање, сад јој пријети затвор

13 ч

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Србија

Хладнокрвно га упуцао у главу: Убица носио хируршке рукавице

14 ч

0
Служен помен генералу Ратку Младићу у Фочи

Градови и општине

Служен помен генералу Младићу у Фочи

13 ч

0
хороскоп звијезде Мјесец

Занимљивости

Мјесечни хороскоп за септембар 2026: Бивши се враћају, новац изненађује

14 ч

0

Више из рубрике

Сунце у пустињи.

Друштво

Заборавите на освјежење: Стиже топлотни шок

15 ч

0
Вукелић из Первана код Бањалуке већ годинама шири своје имање и развија несвакидашњи посао.

Друштво

Ко каже да се од села не живи? Вукелићи у Первану држе 70 магарица

16 ч

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Друштво

Патријарх Порфирије ће освештати новоподигнуту цркву у Палама

17 ч

0
Јако невријеме узроковало је бројне кварове на далеководној мрежи, због чега су дијелови више локалних заједница остали без напајања електричном енергијом. Екипе су на терену.

Друштво

Невријеме узроковало бројне кварове: Више градова остало без струје

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Земљиште вам је уписано, али кућа на њему није: Шта власник мора да уради?

11

06

На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих, присуствује Минић

10

51

Хеликоптер МУП-а Српске превентивно гаси пожаришта на Требевићу

10

38

Дим прекрио Гацко: Пожар пријети кућама на граници са Црном Гором

10

18

Додик: Вријеме пролази, али сјећање и трагање за несталим не смије никада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима