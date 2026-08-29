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Хладнокрвно га упуцао у главу: Убица носио хируршке рукавице

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 21:45

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Мушкарац (45) убијен је вечерас нешто прије 21 сат насред улице у београдском насељу Сурчин.

Упуцан је у главу из ватреног оружја, док је убица наводно побјегао на бициклу. Полиција је покренула акцију "Вихор 3" и, како сазнајемо, трага за млађим мушкарцем са наочарима који је на себи имао црни шортс, црну мајицу и хируршке рукавице, преноси Телеграф.рс.

Ускоро опширније...

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Тагови :

Убиство

Сурчин

истрага

Детаљи убиства

Србија

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