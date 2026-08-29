Хладнокрвно га упуцао у главу: Убица носио хируршке рукавице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац (45) убијен је вечерас нешто прије 21 сат насред улице у београдском насељу Сурчин.
Упуцан је у главу из ватреног оружја, док је убица наводно побјегао на бициклу. Полиција је покренула акцију "Вихор 3" и, како сазнајемо, трага за млађим мушкарцем са наочарима који је на себи имао црни шортс, црну мајицу и хируршке рукавице, преноси Телеграф.рс.
Ускоро опширније...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
21 мин0
Култура
54 мин0
Емисије
1 ч0
Култура
36 мин0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
7 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
45
21
33
21
18
21
00
20
53
Тренутно на програму