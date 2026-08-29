Logo

Несрећа у руднику "Колубара": Погинуо један радник, други повријеђен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:04

Коментари:

0
Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Двојица радника "Електропривреде Србије" повријеђена су на монтажном плацу "Радљево Север" у Рударском басену "Колубара" када је пукла сајла дизалице приликом утовара повратних станица и косих чланака на вучне возове, саопштио је ЕПС.

"Нажалост, од посљедица повреда радник М. С. је преминуо у Ургентном центру, док је М. З. задобио лакше повреде", истиче се у саопштењу.

Хеликоптер МУП-а Републике Српске

Друштво

Дјечак хеликоптером превезен из Бањалуке у Београд на лијечење

На мјесто несреће изашли су припадници МУП Србије, представници Службе за безбједност и здравље на раду и других надлежних институција.

"'Електропривреда Србије' упућује најдубље саучешће породици преминулог радника", закључује се у саопштењу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

рудник

преминуо радник

Србија

Коментари (0)

Прочитајте више

Шелф облаци у Приједори

Градови и општине

Град пао и у Приједору, примијећени и шелф облаци

2 ч

0
Тамни облаци над Бањалуком

Бања Лука

Црни облаци се надвили над Бањалуку - ФОТО, ВИДЕО

2 ч

0
Дрва за огријев

Градови и општине

Олакшице за пензионере у набавци дрва за гријање

2 ч

2
Жељка Цвијановић на Гастро сусретима у Броду

Република Српска

Цвијановић: Гастро сусрети - препознатљив догађај који промовише домаће

3 ч

1

Више из рубрике

Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.

Србија

Вујић: Србија спремна да испуни све што буде тражила породица генерала Младића

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Пијан гризао, чупао и тукао супругу

5 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

У тешкој несрећи погинула жена: Срна излетила на пут, возач изгубио контролу над аутомобилом

5 ч

0
Велики пожар на паркингу у Новом Саду, изгорјело више аутомобила.

Србија

На паркингу избио велики пожар: Изгорјело више аутомобила

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

15

21

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

15

08

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

14

55

Како ублажити главобољу без таблете?

14

48

Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима