Несрећа у руднику "Колубара": Погинуо један радник, други повријеђен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двојица радника "Електропривреде Србије" повријеђена су на монтажном плацу "Радљево Север" у Рударском басену "Колубара" када је пукла сајла дизалице приликом утовара повратних станица и косих чланака на вучне возове, саопштио је ЕПС.
"Нажалост, од посљедица повреда радник М. С. је преминуо у Ургентном центру, док је М. З. задобио лакше повреде", истиче се у саопштењу.
Друштво
Дјечак хеликоптером превезен из Бањалуке у Београд на лијечење
На мјесто несреће изашли су припадници МУП Србије, представници Службе за безбједност и здравље на раду и других надлежних институција.
"'Електропривреда Србије' упућује најдубље саучешће породици преминулог радника", закључује се у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Градови и општине
2 ч2
Република Српска
3 ч1
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму