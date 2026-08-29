На паркингу избио велики пожар: Изгорјело више аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар, који је захватио најмање четири возила, избио је током ноћи између петка и суботе на паркингу у Улици Илије Бирчанина на Детелинари у Новом Саду.
На снимку који је објавила Инстаграм страница 192_рс виде се возила у пламену, док се ватра шири на паркингу.
Према посљедњим информацијама, два возила су потпуно изгорјела, док су још два дјелимично оштећена.
На терену су била два ватрогасна возила и полиција, а саобраћај у Улици Илије Бирчанина обустављен је због увиђаја.
За сада није познато да ли је у пожару било повријеђених, као ни како је дошло до избијања ватре. Више информација требало би да буде познато након завршетка увиђаја.
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