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На паркингу избио велики пожар: Изгорјело више аутомобила

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 08:05

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Велики пожар на паркингу у Новом Саду, изгорјело више аутомобила.
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

Велики пожар, који је захватио најмање четири возила, избио је током ноћи између петка и суботе на паркингу у Улици Илије Бирчанина на Детелинари у Новом Саду.

На снимку који је објавила Инстаграм страница 192_рс виде се возила у пламену, док се ватра шири на паркингу.

Према посљедњим информацијама, два возила су потпуно изгорјела, док су још два дјелимично оштећена.

На терену су била два ватрогасна возила и полиција, а саобраћај у Улици Илије Бирчанина обустављен је због увиђаја.

За сада није познато да ли је у пожару било повријеђених, као ни како је дошло до избијања ватре. Више информација требало би да буде познато након завршетка увиђаја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Нови Сад

Паркинг

пожар

изгорио аутомобил

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