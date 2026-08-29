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Трамп: Склопљен велики споразум - Америка преузима контролу над петином резерви нафте Венецуеле

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 08:42

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је склопљен велики споразум према којем САД преузимају контролу над петином резерви нафте Венецуеле.

Трамп је објавио на мрежи "Truth Social" да су америчке компаније у стању да оживе посустали енергетски сектор Венецуеле, која је чланица групе ОПЕК, и да ће то истовремено допринијети смањењу цијена горива у САД.

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Он није изнио много детаља о споразуму, рекавши само да су САД обезбиједиле већинску контролу над више од 65 милијарди барела доказаних резерви нафте у Венецуели кроз партнерство са приватним предузећима.

Предсједник Венецуеле Делси Родригез поздравила је споразум, рекавши да ће он подстаћи економију и државне приходе.

Нови споразум представља драматично проширење улоге САД у нафтној индустрији Венецуеле, док Трампова администрација настоји да оживи производњу и обезбиједи више сирове нафте за америчке рафинерије.

Венецуела посједује највеће доказане резерве нафте на свијету, али производи само око 1,25 милиона барела дневно, што је далеко испод њеног потенцијала након низа година недовољних инвестиција, лошег управљања и санкција.

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Трампова објава услиједила је након више седмица преговора између САД и Венецуеле о споразуму који би америчким компанијама омогућио дугорочни приступ нафтним пољима у Венецуели и гарантовао снабдијевање САД сировом нафтом.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Венецуела

Нафта

Америка

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