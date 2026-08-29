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Исланђани гласају о поновном отварању приступних преговора са ЕУ

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 07:59

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Исланђани гласају о поновном отварању приступних преговора са ЕУ

Грађани Исланда данас гласају о поновном отварању приступних преговора са Европском унијом. Брисел пажљиво прати референдум, јер би могао да утиче и на наредну фазу проширења.

Исланђани данас на референдуму одлучују о евентуалном повратку евроинтеграцијама.

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Док присталице истичу економску стабилност и већу сигурност у све неизвјеснијем свијету, противници упозоравају на губитак дијела суверенитета.

Према најновијем истраживању агенције "Галуп", објављеном јуче, тијесна већина бирача противи се поновном отварању преговора о приступању ЕУ, што је заокрет у односу на ранија испитивања јавног мњења.

Гласање није изјашњавање о самом чланству, за шта би било неопходно да Исланд одржи и други референдум - о томе да ли да приступи блоку од 27 чланица под условима договореним током преговора.

Рејкјавик је напустио преговоре о приступању ЕУ 2013. године, четири године након подношења захтјева, када је на власт дошла евроскептична влада.

Од тада су раст трошкова живота и сукоб у Украјини поново пробудили интересовање јавности да се то питање отвори.

Чланство у ЕУ дало би Исланду непосредан глас у одлучивању преко институција као што су Европска комисија, Савјет министара и Европски парламент, а земљу би увело и у царинску унију и отворило јој могућност да усвоји евро.

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Шта би повратак Исланда значио за проширење ЕУ?

У Бриселу се референдум пажљиво прати, јер би могао да утиче и на наредну фазу проширења ЕУ.

Из перспективе Брисела, евентуални повратак Исланда значио би укључивање једне богате и институционално стабилне државе, која је већ високо усклађена са европским правилима и налази се на геостратешки важној локацији у сјеверном Атлантику.

Због тога поједини аналитичари сматрају да би повратак Исланда могао да утиче и на Западни Балкан, стварањем нове политичке динамике у процесу проширења.

(РТС)

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Тагови :

Исланд

Европска унија

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