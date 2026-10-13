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Ватикан потврдио: Папа има рак

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13.10.2026 22:47

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Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Папа Лав XIV опоравља се у болници у Риму након успјешне операције током које му је одстрањен дио десног плућног крила, у којем је откривена злоћудна израслина, саопштено је из Ватикана.

Ватикан је у уторак увече саопштио да је операција завршена према плану и да се Лав XIV вратио у своју собу.

„Свети отац је подвргнут операцији грудног коша, у складу са планом“, навели су у саопштењу доктор Луиђи Карбоне и професор Стефано Маргаритора.

„Доњи режањ десног плућног крила одстрањен је видеоасистираном хируршком методом“, додали су.

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Накнадним прегледом одстрањеног режња утврђено је присуство плућног аденокарцинома, честог облика рака плућа. Читав захват трајао је око 90 минута.

Операција је обављена у уторак поподне у Универзитетској поликлиници „Агостино Ђемели“, болници која се налази на сјеверозападу Рима.

Ријеч је о приватној здравственој установи која већ дуго одржава блиске везе са Ватиканом. Ово је први боравак Лава XIV у болници током његовог понтификата.

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Седамдесетједногодишњи папа рекао је окупљенима на Тргу Светог Петра у недјељу да су љекари открили чворић на његовом плућном крилу и савјетовали му да га хируршки одстрани.

Лав XIV је тада изјавио да је израслина откривена „у веома раној фази“ и да је „добро ограничена“.

Болница има посебан апартман за папу на десетом спрату, који је папа Јован Павле II, током својих честих боравака у тој установи, назвао „Ватикан три“. При томе је Трг Светог Петра назвао „Ватикан један“, а папску резиденцију у Кастел Гандолфу „Ватикан два“.

Папа Фрања је такође провео дуже вријеме у тој болници почетком прошле године, када се лијечио од упале плућа.

(Телеграф)

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Тагови :

папа Лав

Рак

Операција

Ватикан

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