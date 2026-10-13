Послије 30 година ријешено убиство Тупака Шакура: Пресудиле му сопствене ријечи

Аутор:АТВ редакција
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Три деценије након убиства једног од најпознатијих репера свих времена, Тупака Шакура, суд у Лас Вегасу изрекао је казну Двејну „Кефи Ди“ Дејвису (63), бившем вођи америчке банде „Саутсајд Комптон Крипс“ (South Side Compton Crips).
Дејвис је осуђен на казну од 40 година до доживотног затвора због организовања убиства репера који је 1996. године убијен у Лас Вегасу, преноси Си-Ен-Ен (CNN).
Пресуду је 13. октобра изрекла судија Карли Кијерни, након што је порота 31. августа прогласила Дејвиса кривим за убиство првог степена. За доношење одлуке пороти су била потребна мање од три сата.
Дејвис, који је ухапшен у септембру 2023. године, једина је особа која је икада оптужена за убиство Тупака Шакура.
Сцена
Суђење за убиство Тупака Шакура: Ово ће се користити као доказни материјал
Током суђења негирао је кривицу, а његови адвокати најавили су жалбу на пресуду.
Тупак Шакур убијен је након сукоба који се догодио 7. септембра 1996. године у хотелу „МГМ Гранд“ у Лас Вегасу, послије боксерског меча Мајка Тајсона и Бруса Селдона.
Те вечери Тупак и чланови његове пратње физички су се сукобили са Орландом Андерсоном, нећаком Двејна Дејвиса и припадником супарничке банде.
Према тврдњама тужилаштва, Дејвис је након тог инцидента одлучио да се освети, због чега је са сарадницима кренуо у потрагу за репером.
Неколико часова касније пронашли су га у црном БМВ-у, за чијим воланом је био Марион „Суђ“ Најт, један од оснивача дискографске куће „Дет Роу рекордс“ (Death Row Records).
Док су чекали на семафору недалеко од Лас Вегас Стрипа, поред њих се зауставио бијели „кадилак“, из којег је отворена ватра.
Тупак је погођен са четири метка, од којих му је један тешко оштетио плућа.
Шест дана касније, 13. септембра 1996. године, преминуо је у болници у 25. години.
Иако тужилаштво није тврдило да је Дејвис лично пуцао, теретило га је да је организовао напад и обезбиједио оружје којим је репер убијен.
Посебно занимљив дио овог случаја јесте начин на који су истражитељи, након готово три деценије, успјели да прикупе доказе против Дејвиса.
Наиме, човјек који је годинама избјегавао кривично гоњење у јавности је више пута говорио о убиству, откривајући детаље који су касније искоришћени против њега.
Дејвис је о догађајима из септембра 1996. говорио у интервјуима, документарним емисијама и подкастима, а 2019. године објавио је и аутобиографију „Легенда улица Комптона“ (Compton Street Legend).
У књизи је описао околности убиства, наводећи да је један од ријетких преживјелих очевидаца који знају шта се заиста догодило.
Управо су његове изјаве постале један од најважнијих доказа тужилаштва, које је тврдило да је Дејвис јавним иступима практично сам себе довео у положај да буде осуђен.
Значајну улогу имао је и разговор који је са истражитељима обавио још 2008. године.
Тада је, у оквиру договора који му је пружао одређену заштиту од кривичног гоњења, открио како је изгледала пуцњава.
Према његовој тадашњој верзији, оружје је предао Деандреу Смиту, који се налазио на задњем сједишту „кадилака“. Смит није желио да пуца, након чега је пиштољ узео Дејвисов нећак Орландо Андерсон и отворио ватру на Тупака.
Ипак, ко је заиста испалио смртоносне хице никада није са сигурношћу утврђено.
Дејвисова одбрана покушала је током суђења да оспори вјеродостојност његових ранијих изјава, тврдећи да је приче о убиству измишљао или преувеличавао како би стекао популарност и зарадио новац.
Адвокати су указивали и на недостатак материјалних доказа, наглашавајући да оружје којим је Тупак убијен никада није пронађено.
Међутим, порота није прихватила њихове аргументе.
Убиство Тупака Шакура деценијама је важило за један од најпознатијих неријешених случајева у америчкој музичкој индустрији.
Истрагу су отежавали недостатак материјалних доказа, сукоби криминалних група и одбијање свједока да сарађују са полицијом.
У међувремену су преминуле и остале особе за које се вјеровало да су се налазиле у „кадилаку“ из којег је пуцано.
Међу њима је био и Орландо Андерсон, којег су истражитељи доводили у везу са испаљивањем смртоносних хитаца.
Дејвис је ухапшен тек 2023. године, готово 27 година након злочина.
Његовим хапшењем, а затим и осуђујућом пресудом, направљен је највећи помак у случају који је деценијама био предмет бројних спекулација.
## У случају се помињао и Диди
Током суђења поново су отворена и питања о могућој повезаности Тупаковог убиства са сукобима на америчкој реп сцени деведесетих година.
Посебну пажњу привукле су раније Дејвисове тврдње да му је музички продуцент Шон „Диди“ Комбс обећао милион долара за убиство Тупака Шакура и Мариона Најта.
Дејвис је тврдио да обећани новац никада није добио.
Комбс је одбацио оптужбе о повезаности са убиством, а против њега није подигнута оптужница у овом случају. Тужилаштво није изнијело доказе који би били довољни за његово кривично гоњење због Тупакове смрти.
Током поступка помињано је и убиство другог познатог репера, Кристофера Воласа, познатијег као Биги Смолс или „Ноторијус Б.И.Г.“ (The Notorious B.I.G.).
Он је убијен у Лос Анђелесу у марту 1997. године, само шест мјесеци након Тупака.
Дејвис је током разговора са полицијом 2008. године негирао да је његова група учествовала у Воласовом убиству.
За тај злочин до данас нико није кривично осуђен.
## Убиство које је обиљежило историју реп музике
Тупак Шакур био је један од најутицајнијих америчких репера деведесетих година. Његове пјесме бавиле су се сиромаштвом, расизмом, насиљем и животом афроамеричких заједница.
Истовремено, био је једна од централних личности сукоба репера са источне и западне обале Сједињених Америчких Држава.
Посебно је био познат његов сукоб са Бигијем Смолсом, а убиства двојице музичара у размаку од само шест мјесеци годинама су подстицала теорије о освети, организованом криминалу и утицају музичке индустрије.
Иако су од Тупакове смрти прошле три деценије, Двејн Дејвис остао је једина особа која је због тог злочина изведена пред суд и осуђена.
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