Сjеверна Кореја приказала нову интерконтиненталну ракету уочи сусрета са Трампом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сjевернокорејски лидер Ким Џонг Ун представио је интерконтиненталну балистичку ракету „хвасонг-20“, која је може да добаци до САД, према наводима
Како је Корејска централна новинска агенција објавила 13. октобра, ракета је приказана у новоотвореном музеју одбране, и то у моменту када је предсједник САД Доналд Трамп наговијестио да би могао да се састане са Кимом током планираног пута у Азију у новембру.
Аналитичари наводе да ова изложба можда има за циљ јачање позиције Пјонгјанга уочи потенцијалних преговора, док се уједно истичу Кимова војна достигнућа.
Сјеверна Кореја је такође недавно извела пробну испаљивање тактичке балистичке ракете, што је њено четврто лансирање у мјесец дана.
Растући ракетни капацитети Сјеверне Кореје део су много ширег глобалног пејзажа у којем нације одржавају нуклеарне арсенале као дио својих одбрамбених стратегија.
Са глобалном нуклеарном залихом од преко 12.000 бојевих глава, забрињавајуће је помислити да су многе од њих далеко моћније од бомби бачених на Хирошиму и Нагасаки, преноси Старс Инсајдер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
19
21
12
21
09
21
08
20
55
Тренутно на програму