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Сjеверна Кореја приказала нову интерконтиненталну ракету уочи сусрета са Трампом

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13.10.2026 20:55

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На фотографији коју је објавила сјевернокорејска влада, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун, у средини, његова супруга, сприједа лијево, и њихова кћерка обилазе нови одбрамбени музеј под називом Национални музеј одбрамбене револуције, на неоткривеној локацији у Сјеверној Кореји, у недјељу, 11. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/KCN Agency/Korea News Service via AP

Сjевернокорејски лидер Ким Џонг Ун представио је интерконтиненталну балистичку ракету „хвасонг-20“, која је може да добаци до САД, према наводима

Како је Корејска централна новинска агенција објавила 13. октобра, ракета је приказана у новоотвореном музеју одбране, и то у моменту када је предсједник САД Доналд Трамп наговијестио да би могао да се састане са Кимом током планираног пута у Азију у новембру.

Аналитичари наводе да ова изложба можда има за циљ јачање позиције Пјонгјанга уочи потенцијалних преговора, док се уједно истичу Кимова војна достигнућа.

Сјеверна Кореја је такође недавно извела пробну испаљивање тактичке балистичке ракете, што је њено четврто лансирање у мјесец дана.

Глобални нуклеарни контекст

Растући ракетни капацитети Сјеверне Кореје део су много ширег глобалног пејзажа у којем нације одржавају нуклеарне арсенале као дио својих одбрамбених стратегија.

Са глобалном нуклеарном залихом од преко 12.000 бојевих глава, забрињавајуће је помислити да су многе од њих далеко моћније од бомби бачених на Хирошиму и Нагасаки, преноси Старс Инсајдер.

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Тагови :

Сјеверна Кореја

Ким Џонг Ун

Доналд Трамп

ракета

Америка

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Сjеверна Кореја приказала нову интерконтиненталну ракету уочи сусрета са Трампом

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