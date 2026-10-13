Захарова: Кијев намјерно дестабилизује свјетска енергетска и прехрамбена тржишта

Аутор:АТВ редакција
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Кијев намјерно напада бродове у Црном мору како би дестабилизовао свјетска енергетска и прехрамбена тржишта, изјавила је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
"У овој фази, најдјелотворнија прва мјера за стабилизацију прехрамбене ситуације у свијету била би заједнички међународни притисак на Кијев као главног изазивача нестабилности", поручила је Захарова.
Она је истакла да су самовоља и некажњивост резултат неодговорне политике Запада.
Све док су мете напада у Црном мору били бродови под руском заставом и страни бродови који су дјеловали у интересу руских привредних субјеката, каже Захарова, питању слободе пловидбе није се придавала већа пажња ни на Западу ни у надлежним међународним организацијама.
"Одговарало им је то што штету првенствено трпи наша земља", нагласила је Захарова.
Он је навела да руски пријатељи и партнери из земаља свјетске већине знају да Русија никада није одбијала, нити одбија, да води суштински дијалог о унапређењу глобалне прехрамбене безбједности.
"У данашњим приједлозима за нормализацију пловидбе у Црном мору занемарује се оно најважније, а то је да су садашње тешкоће у области прехрамбене безбједности директна посљедица дјеловања Кијева", навела је Захарова.
Истакла је да је Русија један од најважнијих учесника на глобалном тржишту прехрамбених производа, док удио Украјине не треба прецјењивати.
Као пример, Захарова је навела да Русија чини око 26 одсто свјетског извоза пшенице, док Украјина учествује са свега шест одсто, преносе РИА Новости.
Она је указала да до 70 одсто украјинских пољопривредних производа одлази на тржишта земаља које су далеко од сиромашних, прије свега у ЕУ и друге западне земље.
"Све ово треба имати на уму сваки пут када западни политичари покушавају да убиједе свијет да од украјинског извоза пољопривредних производа зависи судбина најсиромашнијих земаља свијета", истакла је Захарова, преноси Срна.
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