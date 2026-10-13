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Пуцњава у школи потресла Француску: Какву улогу има мрачна онлајн заједница?

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13.10.2026 20:14

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Пуцњава у школи потресла Француску: Какву улогу има мрачна онлајн заједница?
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus, X

Француско противтерористичко тужилаштво преузело је истрагу о пуцњави у школи у околини Марсеља, након што су прве провјере указале на могућу повезаност 14-годишњег осумњиченог с интернет покретом „Заједница стварних злочина“ (True Crime Community – TCC), пише Ројтерс.

У нападу је ученик ловачком пушком ранио двоје наставника. Оружје је, према наводима званичника, сакрио у торбу за гитару. Пуцњава је изазвала панику, а ученици су бјежали тражећи заклон.

Противтерористичко тужилаштво саопштило је да случај преузима од тужилаштва у Марсељу. Анализа дигиталних уређаја малољетника указује на могућу повезаност с покретом ТЦЦ, као и на то да је злочин можда био мотивисан његовом идеологијом.

Тужилаштво описује ТЦЦ као мрежу интернет заједница које величају починиоце масовних убистава и на различите начине подстичу екстремно насиље.

Покренута је истрага због сумње на покушај убиства у оквиру терористичког чина, учешће у терористичком удружењу с намјером почињења злочина против лица, као и кршење прописа о оружју у вези с терористичким дјеловањем.

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Тагови :

Француска

Пуцњава

Школа

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