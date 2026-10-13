Пуцњава у школи потресла Француску: Какву улогу има мрачна онлајн заједница?

Аутор:АТВ редакција
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Француско противтерористичко тужилаштво преузело је истрагу о пуцњави у школи у околини Марсеља, након што су прве провјере указале на могућу повезаност 14-годишњег осумњиченог с интернет покретом „Заједница стварних злочина“ (True Crime Community – TCC), пише Ројтерс.
У нападу је ученик ловачком пушком ранио двоје наставника. Оружје је, према наводима званичника, сакрио у торбу за гитару. Пуцњава је изазвала панику, а ученици су бјежали тражећи заклон.
🔴 Un collégien à tiré sur une professeure et le principal à Aubagne (Bouches-du-Rhône). Les deux victimes ont été hospitalisées. Leurs jours ne sont pas en danger. L'élève est ce soir en garde à vue. Une enquête pour "tentatives d'assassinat" est ouverte. #JT20h https://t.co/fx7j0TPLiy— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 12, 2026
Противтерористичко тужилаштво саопштило је да случај преузима од тужилаштва у Марсељу. Анализа дигиталних уређаја малољетника указује на могућу повезаност с покретом ТЦЦ, као и на то да је злочин можда био мотивисан његовом идеологијом.
Тужилаштво описује ТЦЦ као мрежу интернет заједница које величају починиоце масовних убистава и на различите начине подстичу екстремно насиље.
Покренута је истрага због сумње на покушај убиства у оквиру терористичког чина, учешће у терористичком удружењу с намјером почињења злочина против лица, као и кршење прописа о оружју у вези с терористичким дјеловањем.
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