Ово је мушкарац којег је усмртио тигар у зоолошком врту

Аутор:АТВ редакција
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Вилијам Чепмен изгубио је живот након што је прескочио ограду и ушао у ограђени простор са тигровима у зоолошком врту у Јоркширу.
У данима који су претходили трагедији, на друштвеним мрежама објављивао је низ необичних фотографија и снимака, а само неколико сати прије смртоносног напада подијелио је видео на којем се види како прилази тигру. Животиња га је напала и усмртила свега неколико минута након што је ушао у њен простор.
На његовом Инстаграм налогу налазио се и селфи снимљен у теретани, који је објавио само неколико сати прије него што је подијелио снимак на којем се полако приближава тигру.
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На једној другој фотографији види се како држи Библију и самострел, обучен у исту одјећу коју је носио када је ушао у ограђени простор у Јоркширском парку дивљих животиња. На фотографији, објављеној на дан његове смрти, између зуба држи стрелицу за самострел.
Свједоци који су се затекли у зоолошком врту испричали су да је Чепмен, чији идентитет још није званично потврђен и кога је полиција описала као рањиву особу, плесао уз музику и замолио једног посјетиоца парка да га фотографише са мужјаком сибирског тигра Алтајем, тешким 200 килограма, у позадини.
Затим је почео да се пење у ограђени простор, док је једна жена очајнички покушавала да га задржи. На крају је пао са висине од око 3,6 метара.
Ова застрашујућа драма одиграла се свега неколико минута прије него што су хитне службе позване у 13.35 часова.
У међувремену, жена која је снимила посљедњу фотографију мушкарца бризнула је у плач док је молила људе који на интернету остављају злонамјерне коментаре да размисле прије него што нешто објаве.
На другим друштвеним мрежама, Чепмен је објављивао фотографије са посјете Пантеону у Паризу, као и фотографију шлема у грчком стилу постављеног на постоље. Неке његове друге објаве садржавале су и референце на инфлуенсере са друштвених мрежа.
Посјетиоци парка који су се тамо затекли у суботу испричали су да је мушкарац неколико пута викао: „Стани!“, а након напада говорио тигру да „престане да буде несташан“. Према ријечима очевидаца, дјеловало је као да „није у додиру са стварношћу“.
Узнемирујући снимак објављен на друштвеним мрежама приказује тигра како шапом додирује мушкарца и поиграва се њиме. Посјетиоци су рекли да су потом видјели како му се животиња баца на врат.
Посјетиоци парка убрзо су евакуисани, а хитне службе, укључујући хеликоптер хитне помоћи, похитале су на мјесто догађаја. Ипак, потврђено је да је мушкарац преминуо. Његова породица обавијештена је о трагедији и добија подршку специјализованих полицијских службеника.
Према наводима, чувари зоолошког врта учинили су „све што су могли“ како би отјерали тигра Алтаја. У покушају да га уплаше, испалили су пет гласних акустичних хитаца.
Возила Хитне помоћи и хеликоптер стигли су у парк у 13.35 часова, док је око ограђеног простора постављена црна преграда како би се покушало са пружањем помоћи и спасавањем мушкарца.
Јоркширски парк дивљих животиња, који је и даље затворен, потврдио је да Алтај неће бити успаван након овог инцидента.
Људи који су се налазили на мјесту догађаја испричали су да је Чепмен плесао горе-доље по стази која се пружа изнад тигровог простора.
На једном видео-снимку, који је наводно настао само неколико тренутака прије него што је ушао у ограђени простор, види се како моли друге посјетиоце да га фотографишу са животињом.
– Извините, можете ли да ме фотографишете са тигром? – каже он, док Алтај лежи у позадини.
– Многи, многи људи контактирали су нас због Алтаја, тигра. Можемо да увјеримо све да је он безбједан и добро и да неће бити успаван због овог инцидента – навела је управа парка.
Јоркширски парк дивљих животиња отворен је 2009. године, док је атракција „Земља тигрова“ отворена 2011. године.
Ова атракција представља намјенски изграђен резерват површине око 8.100 квадратних метара за амурске тигрове, угрожену подврсту чијих јединки у дивљини има свега око 500.
Фотографије ограђеног простора на званичном сајту парка приказују високу стазу за посјетиоце и заштитну ограду изнад дијела простора у којем се тигрови слободно крећу.
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