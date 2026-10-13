Лото бројеви: Извучена комбинација у 82. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 82. кола, које је извучено 13.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 35, 1, 29, 8, 39, 26, 2.
Лото 7/39 резултати, 82. коло
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.600.000 КМ извучени су бројеви: 35, 1, 29, 8, 39, 26, 2.
Лото плус резултати, 82. коло
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.460.000 КМ, извучени су бројеви: 32, 13, 21,22, 8, 23, 10.
У овој игри није било добитника.
Џокер резултати, 82. коло
Џокер игра у 82. колу износила је 130.000 КМ, извучени су бројеви: 7, 7, 8, 3, 1, 1.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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