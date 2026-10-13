Пропао конкурс за стални посао, нико се није јавио: Школе остају без наставника

Аутор:АТВ редакција
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Основне школе у Унско-санском кантону суочавају се са озбиљним недостатком наставног кадра, а на поједине конкурсе не пријављује се ниједан кандидат. Директори школа у Бихаћу и Великој Кладуши свакодневно траже рјешења како ученици не би остајали без наставе, наводи се у прилогу Федералне телевизије.
Посебно недостају наставници информатике, физике, математике, географије и других предмета. Из Службе за запошљавање Унско-санског кантона упозоравају да би ситуација могла постати још тежа, док надлежно министарство најављује веће стипендије за студенте дефицитарних наставничких смјерова.
У Основној школи „Хармани 2“ у Бихаћу, коју похађа више од 800 ученика, недостатак наставника постао је свакодневни проблем. Директорица Нермина Делић истиче да расписивање конкурса више не гарантује попуњавање радних мјеста.
„Нажалост, на евиденцијама завода за запошљавање немамо довољно тог кадра. Изузетак су наставници биологије и техничке културе, док недостају наставници информатике и учитељи, односно наставници разредне наставе. Као посебност бих издвојила то што смо управо завршили конкурсни поступак за наставника информатике на неодређено вријеме, али нисмо имали ниједног кандидата“, казала је Делићева.
Слична је ситуација и у Основној школи „25. новембар“ у Великој Кладуши, гдје недостају наставници биологије, хемије, физике, географије, информатике и техничке културе.
Директорица ове школе Велдина Алибегић упозорава да постоје високообразоване особе које би могле предавати одређене предмете, али их важећи прописи не препознају као стручни наставни кадар.
„На евиденцији незапослених имамо те кадрове, односно особе природно-математичких и других усмјерења које би могле бити запослене. Међутим, прописи их третирају као нестручни наставни кадар, иако је ријеч о високообразованим људима који имају одговарајуће знање“, казала је Алибегићева.
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У школи сматрају да су потребна трајна и системска рјешења, укључујући прилагођавање прописа стварним потребама образовног система.
Недостатак наставника присутан је и у Основној школи „Тодоровска Слапница“, на подручју Велике Кладуше. Недостају наставници музичке, ликовне и техничке културе, демократије и физике.
Часове за које недостаје одговарајући кадар, као и у другим школама, преузимају наставници других образовних профила.
Директор школе Енис Кантаревић сматра да би требало омогућити преквалификацију постојећег кадра и проширити образовне програме за будуће наставнике.
„Недостаје нам свих кадрова, па чак и помоћног особља. Увео бих све смјерове на Педагошки факултет, а наставницима који су тренутно на списковима технолошког вишка омогућио преквалификацију“, казао је Кантаревић.
Према подацима Службе за запошљавање Унско-санског кантона, најизраженији је недостатак наставника физике, информатике и географије.
Велика је потражња и за наставницима математике, њемачког језика, техничке културе, као и појединих природних и стручних предмета.
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Директор Службе Неџад Зукановић упозорава да се број просвјетних радника на евиденцији незапослених смањује, због чега је све теже задовољити потребе школа.
„Немамо довољан број просвјетних радника, ситуација је све тежа и сигурно ће бити још тежа. Морамо видјети с Министарством образовања шта учинити, како повећати тај број и како младим људима дати прилику да се опредијеле за овај позив“, казао је Зукановић.
У Министарству образовања Унско-санског кантона наводе да су међу разлозима недостатка наставника промјене на тржишту рада, одлазак запослених у пензију и мали број студената који завршавају наставничке факултете.
Као једну од мјера за привлачење будућих наставника најављују повећање стипендија за студенте дефицитарних смјерова.
Помоћница министарке образовања за предшколско и основно васпитање и образовање Азра Шулић истиче да су већ предузети кораци за побољшање материјалног положаја запослених.
„Од ове године одлучили смо посебно вредновати дефицитарна занимања. Издвојићу упис на Педагошки факултет, гдје ће стипендије за студенте који упишу дефицитарна занимања бити знатно веће. Свједоци сте да је повећана и основица те да су примања запослених у основном образовању сада знатно већа“, казала је Шулићева.
Из школа упозоравају да је потребно што прије пронаћи дугорочна рјешења како недостатак наставног кадра не би угрозио континуитет наставе и квалитет основног образовања.
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