Цијена сјемена на истом нивоу: Ђубриво скупље, ево за колико

Убере око 11 и по тона пшенице по хектару. Засијаће пшеницу на 25 хектара. До сада је узорао око 5 хектара земље и док све не заврши, не почиње са сјетвом. Ко не оре, поручује неће му ваљати ни сјетва ни жетва.

„Ја ипак препоручујем да ако икако може да се узоре , јесте да је то тешко ми који имамо јаче машине, нама није проблем узорати имамо машине за трвење земљишта , тако да земљиште можемо припремити за сјетву, а ови „ситнији“ ( произвођачи), јесте да треба проћи више пута али се мора земља припремити и молим људе, немојте без умјетног ђубрива то јесте 20- 30 кг по дунуму или 200- 300 кг по хектару“, рекао је пољопривредни произвођач из села Кладари код Српца, Ђуро Цвијић.

Декларисано сјеме је императив и требало би у широком луку заобилазити „ жито са тавана“ јер уколико се ради са таквим сјеменом, жетва би могла бити врло лоша. Пољопривредници могу и ту да рачунају на подршку.

„Савјетујемо пољопривредне произвођаче који за сјетву користе декларисано сјеме да чувају рачуне и фискалне рачуне за наредну годину за подстицај кад изађе Правилник“, рекла је виши стручни сарадник за ратарство, ПЈ Градишка, Бојана Панић.

Извјесно је да ће јесења сјетва бити скупља. Поједина већа предузећа која се баве прометом репроматеријала за пољопривредну производњу, успјела су да задрже исте цијене сјемена. То се не може рећи за цијене ђубрива. Биће скупља за најмање 10 %.

„Нажалост дошло је до промјене цијена ђубрива навише јер знате не зависи од нас , већ од набавне цијене, од трошкова транспорта, компликација , ратних дешавања“, рекао је Горан Гвозден, „ГОЛИЋ ТРАДЕ“, Градишка.

На цијене репроматеријала утичу и промјене цијена горива. Подстицаји за производњу меркантилне пшенице износиће као и до сада, 500 КМ по хектару.

Пшеница би у Српској требало да буде засијана на око 60.000 хектара, што је нешто мање у односу на прошлу годину.