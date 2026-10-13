Суд вратио Бошњаке на посао, они тражили одмор: Интервенисала полиција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Градоначелник Мостара Марио Кордић тврди да радници који су привременом судском мјером враћени на посао у мостарско јавно предузеће „Комунално“ не обављају своје радне задатке.
Кордић је најавио да ће о њиховом понашању, као и о инциденту због којег је интервенисала полиција, говорити ове седмице на рочишту пред судом.
Према његовим ријечима, радници који су враћени на посао наводе бројне разлоге због којих не могу да обављају своје радне обавезе.
Занимљивости
Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио
„Већ првог дана затражили су годишњи одмор, а потом тај захтјев повукли. Истог дана догодио се и инцидент, односно напад на једног радника, због чега је интервенисала полиција“, навео је Кордић.
Он је поручио да је важно да суд буде упознат с тим како се његова одлука спроводи у пракси и какве посљедице има по свакодневно пословање предузећа.
БиХ
Даријана Филиповић најавила прве потезе: Смјена амбасадора и канцеларија у Мостару
„Надам се да ће суд приликом доношења наредних одлука узети у обзир питања отворена расправом коју је привремена мјера изазвала те пажљиво сагледати све доказе и околности. Очекујем да законит рад и потпуно функционисање комуналног предузећа у граду Мостару буду заједнички циљ свих надлежних институција. Грађани имају право на уредне комуналне услуге, а радници који свакодневно обављају свој посао заслужују да свако преузме свој дио одговорности“, поручио је Кордић.
Подсјећамо, крајем јула 22 Бошњака добила су отказ у овом предузећу.
Дио радника вратио се на посао након што је инспекција поништила отказе, док је друга група покренула судски спор.
Општински суд у Мостару привременом мјером наложио је да се неколико радника врати на посао до окончања судског поступка.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч2
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
12
21
09
21
08
20
55
Тренутно на програму