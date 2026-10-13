Херцог честитао Додику изборну побједу СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Израелски предсједник Исак Херцог честитао је лидеру СНСД-а Милораду Додику изборну побједу његове странке и оцијенио да је то јасан и недвосмислен показатељ повјерења које народ има у вођство Додика и његових сарадника.
"Увјерен сам да ће СНСД оправдати то повјерење водећи народ мудро и снажно", навео је Херцог у писму Додику.
Он је додао да је Израел захвалан Додику на његовом постојаном пријатељству и јасном моралном ставу којим досљедно пружа подршку Израелу.
"Увијек ћемо памтити Вашу чврсту подршку, посебно након ужасних напада 7. октобра и током наше непрестане борбе за мир и безбједност", навео је израелски предсједник.
Херцог је додао да му је било велико задовољство што је имао прилику да поздрави Додика у предсједничкој резиденцији у Јерусалиму прије неколико седмица.
"Уживао сам у нашем отвореном и директном разговору и радујем се наставку наше сарадње у годинама које долазе", закључио је Херцог, преноси Срна.
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