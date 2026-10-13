Фонд ПИО упутио позив пензионерима у иностранству: Ово је рок за регулисање исплате

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима са обраде пензије за септембар 2026. године, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 195 корисника права са пребивалиштем у иностранству, врши исплату пензија путем пуномоћи.
Њихова обавеза је била да најкасније до краја децембра претходне године доставе потврду о животу, јер Фонд са државама у којима живе, нема потписане споразуме о електронској размјени података о чињеници наступа смрти, што су и учинили и да регулишу начин исплате на лични девизни рачун или рачун нерезидента.
Од наведених 195 корисника у Америци живи 96, Аустралији 31, Канади 21, Аустрији 20, Њемачкој 14, Шведској 5, Русији 5, те по један у Данској, Мађарској и Швајцарској.
Фонд ПИО Републике Српске позива наведених 195 корисника права да најкасније до краја ове године регулишу начин исплате пензије на лични девизни рачун или рачун нерезидента.
Напомињемо да је за 44 корисника прaва који још увијек нису доставили потврду о животу у складу са прописима, привремено обустављена исплата пензије до достављања исте, саопштили су из Фонда.
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