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Фонд ПИО упутио позив пензионерима у иностранству: Ово је рок за регулисање исплате

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13.10.2026 15:31

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Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Фото: Eyüpcan Timur/Pixels

Према подацима са обраде пензије за септембар 2026. године, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 195 корисника права са пребивалиштем у иностранству, врши исплату пензија путем пуномоћи.

Њихова обавеза је била да најкасније до краја децембра претходне године доставе потврду о животу, јер Фонд са државама у којима живе, нема потписане споразуме о електронској размјени података о чињеници наступа смрти, што су и учинили и да регулишу начин исплате на лични девизни рачун или рачун нерезидента.

Од наведених 195 корисника у Америци живи 96, Аустралији 31, Канади 21, Аустрији 20, Њемачкој 14, Шведској 5, Русији 5, те по један у Данској, Мађарској и Швајцарској.

Фонд ПИО Републике Српске позива наведених 195 корисника права да најкасније до краја ове године регулишу начин исплате пензије на лични девизни рачун или рачун нерезидента.

Напомињемо да је за 44 корисника прaва који још увијек нису доставили потврду о животу у складу са прописима, привремено обустављена исплата пензије до достављања исте, саопштили су из Фонда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Фонд ПИО

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Пензионери

Иностранство

Исплата пензија

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