Возови поново саобраћају од Сарајева до Чапљине: Познато када се враћа редован режим вожње

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након више од мјесец дана обуставе и ограничења жељезничког саобраћаја, путнички возови на релацији Сарајево – Мостар – Чапљина од 15. октобра поново ће саобраћати редовно.
Из Жељезница Федерације БиХ потврђено је да ће возови од тог датума саобраћати у пуном планираном обиму, према важећем реду вожње.
Проблеми у одвијању саобраћаја почели су 8. септембра, након што је пожар захватио шире подручје уз жељезничку пругу, укључујући и простор око станице Коњиц.
Због пожара је било неопходно прегледати терен, утврдити евентуална оштећења и отклонити могуће безбједносне ризике, због чега је саобраћај био обустављен, односно редукован.
Период у којем возови нису саобраћали редовно искоришћен је и за одржавање возних гарнитура.
Хроника
Трагедија код Требиња: Два младића погинула у саобраћајној несрећи
Како су навели из Жељезница ФБиХ, радним данима обављани су сервисни прегледи гарнитура „Талго“, док је постројење са рачунарским нумеричким управљањем (CNC), намијењено репрофилисању точкова, поправљено, ремонтовано и калибрисано.
Овим радовима, како истичу, настојали су да обезбиједе поузданост и сигурност возова приликом повратка у редован саобраћај.
У међувремену су завршени и неопходни радови и безбједносне провјере на подручју захваћеном пожаром, чиме су створени услови за нормализацију жељезничког саобраћаја.
Из Жељезница ФБиХ подсјетили су и да је током периода ограничења међународни воз на релацији Сарајево – Плоче – Сарајево наставио да саобраћа, али уз појачан надзор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
03
17
58
17
56
17
38
17
36
Тренутно на програму