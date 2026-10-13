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Возови поново саобраћају од Сарајева до Чапљине: Познато када се враћа редован режим вожње

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13.10.2026 16:32

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Возови поново саобраћају од Сарајева до Чапљине: Познато када се враћа редован режим вожње

Након више од мјесец дана обуставе и ограничења жељезничког саобраћаја, путнички возови на релацији Сарајево – Мостар – Чапљина од 15. октобра поново ће саобраћати редовно.

Из Жељезница Федерације БиХ потврђено је да ће возови од тог датума саобраћати у пуном планираном обиму, према важећем реду вожње.

Проблеми у одвијању саобраћаја почели су 8. септембра, након што је пожар захватио шире подручје уз жељезничку пругу, укључујући и простор око станице Коњиц.

Због пожара је било неопходно прегледати терен, утврдити евентуална оштећења и отклонити могуће безбједносне ризике, због чега је саобраћај био обустављен, односно редукован.

Период у којем возови нису саобраћали редовно искоришћен је и за одржавање возних гарнитура.

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Како су навели из Жељезница ФБиХ, радним данима обављани су сервисни прегледи гарнитура „Талго“, док је постројење са рачунарским нумеричким управљањем (CNC), намијењено репрофилисању точкова, поправљено, ремонтовано и калибрисано.

Овим радовима, како истичу, настојали су да обезбиједе поузданост и сигурност возова приликом повратка у редован саобраћај.

У међувремену су завршени и неопходни радови и безбједносне провјере на подручју захваћеном пожаром, чиме су створени услови за нормализацију жељезничког саобраћаја.

Из Жељезница ФБиХ подсјетили су и да је током периода ограничења међународни воз на релацији Сарајево – Плоче – Сарајево наставио да саобраћа, али уз појачан надзор.

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Тагови :

Воз

ФБиХ

Сарајево

Чапљина

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