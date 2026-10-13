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Обиљежавање Међународног дана смањења ризика од катастрофа

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13.10.2026 15:44

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Обиљежавање Међународног дана смањења ризика од катастрофа

Управа цивилне заштите Републике Српске обиљежиће ове године Међународни дан смањења ризика од катастрофа под мотом "Отпорност почиње код куће".

Републичка управа цивилне заштите је поводом тога превела летак-памфлет Канцеларије УН за смањење ризика од катастрофа с циљем подизања свијести код грађана.

Памфлет је прегледан, сажет и има више информација, слика, упутстава о циљевима, кључним порукама и позива на акцију, а главна реченица је да нико не би требао бирати између приступачног и безбједног дома.

У оквиру обиљежавања Међународног дана смањења ризика од катастрофа у сриједу, 15. октобра, биће одржана показна вјежба вишенамјенских теренских екипа Црвеног крста Републике Српске, Републичке управе цивилне заштите, Територијално ватрогасне и спасилачке јединице Источно Сарајево и Дома здравља Источно Сарајево за дјеловање у катастрофама.

Вјежба "Славија – Источно Сарајево 2026" биће одржана у Спортско-рекреационом центру "Славија" у 12.00 часова, саопштено је из Републичке управе цивилне заштите.

Одлуком Генералне скупштине УН 2009. године, 13. октобар установљен је као Међународни дан смањења ризика од катастрофа, преноси Срна

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Тагови :

Цивилна заштита РС

манифестација

Источно Сарајево

Отпорност почиње код куће

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