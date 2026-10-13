Обиљежавање Међународног дана смањења ризика од катастрофа

Аутор:АТВ редакција
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Управа цивилне заштите Републике Српске обиљежиће ове године Међународни дан смањења ризика од катастрофа под мотом "Отпорност почиње код куће".
Републичка управа цивилне заштите је поводом тога превела летак-памфлет Канцеларије УН за смањење ризика од катастрофа с циљем подизања свијести код грађана.
Памфлет је прегледан, сажет и има више информација, слика, упутстава о циљевима, кључним порукама и позива на акцију, а главна реченица је да нико не би требао бирати између приступачног и безбједног дома.
У оквиру обиљежавања Међународног дана смањења ризика од катастрофа у сриједу, 15. октобра, биће одржана показна вјежба вишенамјенских теренских екипа Црвеног крста Републике Српске, Републичке управе цивилне заштите, Територијално ватрогасне и спасилачке јединице Источно Сарајево и Дома здравља Источно Сарајево за дјеловање у катастрофама.
Вјежба "Славија – Источно Сарајево 2026" биће одржана у Спортско-рекреационом центру "Славија" у 12.00 часова, саопштено је из Републичке управе цивилне заштите.
Одлуком Генералне скупштине УН 2009. године, 13. октобар установљен је као Међународни дан смањења ризика од катастрофа, преноси Срна
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