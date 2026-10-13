Седми Инклузивни атлетски митинг "Сунце"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Спортско-рекреативно удружење "Сунце" из Бањалуке и ове године организује инклузивни атлетски митинг "Сунце", који ће у суботу, 17. октобра 2026.
Спортско-рекреативно удружење "Сунце" из Бањалуке и ове године организује инклузивни атлетски митинг"Сунце", који ће у суботу, 17. октобра 2026. године, од 12 до 14 часова на Градском стадиону у Бањалуци доживјети своје седмо издање.
Митинг окупља дјецу, младе и одрасле различитих способности, који ће кроз спорт, дружење и заједничко такмичење показати да атлетска стаза припада свима.
Циљ манифестације је промоција спорта, дружење и инклузија, али и стварање прилике да дјеца и млади покажу своје способности, труд и спортски дух пред публиком и својим најближима.
Током митинга учеснике очекују разне атлетске дисциплине попут скока у даљ, трчања на различитим дистанцама од 50 до 400 метара, те бацање лоптице и вортекса, поручују организатори.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
18
03
17
58
17
56
17
38
17
36
Тренутно на програму