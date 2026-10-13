Logo

Седми Инклузивни атлетски митинг "Сунце"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 15:26

Коментари:

0
Седми Инклузивни атлетски митинг "Сунце"
Фото: Ustupljena fotografija

Спортско-рекреативно удружење "Сунце" из Бањалуке и ове године организује инклузивни атлетски митинг "Сунце", који ће у суботу, 17. октобра 2026.

Спортско-рекреативно удружење "Сунце" из Бањалуке и ове године организује инклузивни атлетски митинг"Сунце", који ће у суботу, 17. октобра 2026. године, од 12 до 14 часова на Градском стадиону у Бањалуци доживјети своје седмо издање.

Митинг окупља дјецу, младе и одрасле различитих способности, који ће кроз спорт, дружење и заједничко такмичење показати да атлетска стаза припада свима.

Циљ манифестације је промоција спорта, дружење и инклузија, али и стварање прилике да дјеца и млади покажу своје способности, труд и спортски дух пред публиком и својим најближима.

Током митинга учеснике очекују разне атлетске дисциплине попут скока у даљ, трчања на различитим дистанцама од 50 до 400 метара, те бацање лоптице и вортекса, поручују организатори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сунце

атлетика

спорт

Бања Лука

Градски стадион

Дјеца

Омладина

Коментари (0)

Више из рубрике

Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.

Друштво

Фонд ПИО издао саопштење за пензионере у иностранству

3 ч

0
Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије

Друштво

Сутра је Покров Пресвете Богородице: Да ли се пости на овај празник?

4 ч

0
"Електро-Бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"

Друштво

"Електро-Бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"

6 ч

0
Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

Друштво

Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Ковачевић: Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а

17

58

Случај гажења људи на тркама: Вујовића терете за тешко убиство у покушају

17

56

Колико новца вам је потребно за пун резервоар у Бањалуци?

17

38

Трагедија у Србији: Дјевојчица преминула када је на њу пао комад намјештаја

17

36

Професор Владимир Вулетић пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима