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Сутра је Покров Пресвете Богородице: Да ли се пости на овај празник?

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13.10.2026 13:57

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Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије
Фото: pexels/Şiyar AKBALIK

Српска православна црква 14. октобра слави Покров Пресвете Богородице. Овај празник у православној традицији симболизује заштиту, утјеху и наду, а посебно га поштују жене које Богородицу сматрају својом заштитницом и заступницом.

У народу се за Покров Пресвете Богородице везују и посебни обичаји, нарочито они које поштују жене и мајке.

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Покров Пресвете Богородице је такозвани непокретан празник; увијек се обиљежава 14. октобра по новом календару. Слави се у знак молитвеног сјећања на догађај из 10. вијека, кад се, према предању, Мајка Божија појавила у богомољи у Цариграду. Предање каже да су током ноћне молитве у Влахернској цркви у Цариграду, свети Андреј Јуродиви и његов ученик Епифаније угледали Пресвету Богородицу како се моли за окупљене вјернике.

Видјели су је како шири свој покров над народом, што је протумачено као знак њене заштите и бриге за људе. Управо по том догађају празник је добио име. Покров Пресвете Богородице и данас подсјећа вјернике на значај молитве, вјере и наде, посебно у тешким животним тренуцима, а на овај дан практикује се неколико обичаја.

Обичаји на Покров Пресвете Богородице

У народној традицији Покров Пресвете Богородице често се сматра празником који посебно поштују жене. Многе се на овај дан моле за здравље дјеце, слогу у породици и мир у дому. Такође, Богородици се обраћају и жене које желе потомство, тражећи утјеху и наду од Богомајке која ће им, како се вјерује, ако јој се искрено помоле испунити највећу жељу.

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На дан Покрова Пресвете Богородице обичаји такође налажу да би требало избјегавати тешке физичке послове и вријеме посветити породици, молитви и одмору.

Да ли се на Покров пости?

Покров Пресвете Богородице није празник на који се сваке године обавезно пости. Да ли ће се тог дана постити зависи од дана у недјељи на који празник пада. Ове године празник "пада" у сриједу, па је прописан пост на уљу.

На дан Покрова Пресвете Богородице сваки вјерник требало би да се обрати Богородици посебном молитвом.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

православље

обичаји

СПЦ

Покров Пресвете Богородице

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