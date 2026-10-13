Мандић предложио сопствену смјену: Потписао иницијативу за разрјешење

Коментари:0
Предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић нашао се међу потписницима иницијативе за сопствено разрјешење, коју је поднијела Нова српска демократија (НСД), странка на чијем је челу.
Мандић је први потписник документа којим се тражи његова смјена, а иницијативу су подржали и други посланици НСД-а, као и посланик Уједињене Црне Горе Данило Јокић.
Овај необичан потез услиједио је уочи сједнице парламента заказане за уторак, 13. октобра, у 14 часова, на којој би требало да се расправља о његовом разрјешењу, али и о другим питањима важним за европски пут Црне Горе.
У образложењу иницијативе наводи се да је њен циљ подстицање политичког дијалога и постизање ширег консензуса о питањима важним за европске интеграције.
Посебно се истиче потреба за уставним измјенама које су значајне за испуњавање обавеза у преговарачким поглављима 23 и 24.
Хроника
Пуцњава у Сарајеву, рањен мушкарац: Полиција блокирала дио насеља
"Приједлог за разрјешење предсједника Скупштине Црне Горе подносим са посланицима, у складу са чланом 9 став 1 а у вези члана 15 Пословника Скупштине, у циљу подстицања политичког дијалога и постизања ширег консензуса о питањима од кључног значаја за европске интеграције", наводи се у документу.
Подносиоци иницијативе оцјењују да је актуелни сазив парламента остварио значајне резултате у процесу европских интеграција, посебно кроз усклађивање законодавства са прописима Европске уније.
"Ова иницијатива представља израз спремности да се европски интереси Црне Горе ставе изнад политичких разлика и омогући наставак кључних реформи", пише у образложењу.
Осим Мандића, приједлог су потписали Дејан Ђуровић, Јелена Божовић, Васо Обрадовић, Бојана Пићан, Велимир Ђоковић, Милица Рондовић, Милан Лекић, Вуко Тодоровић и Данило Јокић.
Иницијатива је изазвала нову расправу између представника парламентарне већине и опозиције.
Шеф посланичког клуба Покрета Европа сад (ПЕС) Василије Чарапић изјавио је након кратког састанка Колегијума предсједника Скупштине да је опозиција одбила да се истог дана расправља о Мандићевој смјени.
"Вјеровали или не, опозиција је одбила да данас расправља о иницијативи за смјену Мандића. То је био њихов услов да се расправља о уставним измјенама", рекао је Чарапић.
Он је оцијенио да опозицији заправо сметају уставне измјене које се односе на интегритет, а не Мандићев останак на функцији.
Међутим, из Демократске партије социјалиста (ДПС) стигло је другачије објашњење.
Шеф посланичког клуба ДПС-а Андрија Николић потврдио је да ће та странка учествовати у расправи о разрјешењу Мандића, али је критиковао начин на који је сједница заказана.
"Ми смо као опозиција рекли да је недемократски да се "данас за данас" заказује сједница парламента", изјавио је Николић, преноси РТЦГ.
Он је поручио да ће ДПС учествовати у расправи, али да остаје питање хоће ли парламентарна већина омогућити и гласање о иницијативи.
"Расправа је заказана за 14 часова, ми ћемо учествовати у расправи, а видјећемо хоће ли парламентарна већина обезбиједити да се о тој иницијативи до краја дана изјаснимо", рекао је Николић.
Критике је упутио и посланик Европског савеза Борис Мугоша, који сматра да Мандић покушава да се представи као заговорник европских интеграција.
"Он је ирелевантан у овој причи, проблем су оних 35 осталих посланика, који допуштају да се срозава законодавни дом", рекао је Мугоша.
Хроника
Укинут притвор малољетници осумњиченој за збадање дјевојчица у Тузли
Нагласио је да је опозиција спремна за разговоре о важним питањима, али не и да прихвати наметнута рјешења.
"Расположени смо за разговоре, за уцјене, ултиматуме и наметнута рјешења, нисмо", поручио је.
Према информацијама које су објавиле подгоричке Вијести, Мандић је на Колегијуму предложио четири тачке дневног реда: иницијативу опозиције за његову смјену, иницијативу парламентарне већине за његово разрјешење, предлог закона о становима и приједлог закона о странцима.
Мандић је за 14 часова сазвао другу сједницу јесењег засједања, уз најаву да ће дневни ред предложити на самој сједници.
У наставку дана очекује се и разматрање уставних измјена важних за европске интеграције.
Подсјетимо, иницијатива ДПС-а за Мандићево разрјешење у септембру није ушла у дневни ред јер није било кворума.
Да ли ће овог пута доћи до гласања о његовој смјени, зависиће од даљег тока сједнице и одлука посланика.
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
9 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
10
18
03
17
58
17
56
17
38
Тренутно на програму