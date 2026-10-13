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Посвађала се са момком у аутобусу, па лажно пријавила да ју је отео

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13.10.2026 11:29

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Општински суд у Ријеци осудио је 26-годишњу дјевојку која је након свађе с дечком позвала полицију и лажно пријавила да ју је отео.

Према наводима из пресуде, цијели инцидент догодио се 17. марта 2025. године, током путовања аутобусом из Карловца према Поречу.

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Она и њен партнер посвађали су се због љубоморе, након чега је око 17.20 часова позвала полицију и пријавила отмицу. Суд је утврдио да је била потпуно свјесна да њена пријава није истинита.

Полицији давала лажне локације

Након што су око 18.30 часова изашли из аутобуса на одморишту "Врата Јадрана", наставила је телефонску комуникацију с полицијом.

Током разговора наводила је различите локације на којима се наводно налазила. У једном тренутку тврдила је да је и даље у аутобусу, а затим да се налази у аутомобилу на Истарском ипсилону. Полицијска патрола хитно је упућена на терен како би је лоцирала.

Двојица полицајаца свједочила су на суђењу да су детаљно претраживала подручје одморишта и да су пар на крају пронашли иза једне цистерне. Обоје су били под видним дејством алкохола.

Није било ни трага отмици

Један од полицајаца изјавио је да на мјесту догађаја ништа није указивало на то да је дјевојка отета нити да се њен партнер према њој понашао насилно или непримјерено.

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Према његовом свједочењу, она уопште није дјеловала као да јој је лакнуло када је угледала полицајце. Напротив, оставила је утисак да је разочарана њиховим доласком.

Током првог саслушања признала је да је лажно пријавила отмицу, објаснивши да су се посвађали, да су били под утицајем алкохола и да су једно друго задиркивали.

На главном претресу изјаснила се да није крива, а потом се бранила ћутањем. На основу исказа полицијских службеника, евиденције телефонских позива и осталих доказа, суд је закључио да је свјесно и намјерно изазвала лажну узбуну.

Младић ослобођен оптужби

За исто кривично дјело првобитно је био оптужен и њен партнер, кога је тужилаштво теретило за договор и учешће у давању лажних информација полицији.

Младић је током поступка тврдио да није позивао полицију, да није разговарао са службеницима и да никога није лажно пријавио.

Суд је закључио да нема доказа о његовој умијешаности у кривично дјело. Полицајци га у својим исказима нису теретили, а суд је утврдио да се осуђујућа пресуда не може заснивати искључиво на његовој ранијој изјави датој током испитивања. Због тога је ослобођен свих оптужби.

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Шест мјесеци затвора условно

Суд је 26-годишњакињу прогласио кривом за кривично дјело лажне узбуне и изрекао јој казну од шест мјесеци затвора, условно на двије године. То значи да неће морати да иде на издржавање казне уколико у наредне двије године не почини ново кривично дјело.

Приликом одмјеравања казне, суд је као отежавајућу околност узео у обзир њену ранију осуђиваност, иако није била ријеч о истоврсном кривичном дјелу.

Осуђена је дужна и да плати 150 евра на име трошкова кривичног поступка. Пресуда је првостепена и на њу постоји право жалбе.

(Блиц)

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Тагови :

Хрватска

Отмица

Полиција

Лажна пријава

Свађа

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