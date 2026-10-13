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Новарлић: Четири пацијента пуштена на кућно лијечење

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13.10.2026 11:21

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Саобраћајна несрећа у Требињу
Фото: АТВ

У мјесту Засад поље код Требиња синоћ се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су страдале двије особе.

"Тешка ноћ је иза нас, Одјељења Ургентног блока и Одјељења за анестезију и реанимацију. Имали тешку саобраћајну несрећу у близини Требиња у Засад пољу, гдје како сазнајемо један пацијент није ни довожен у болницу него је на лицу мјеста констатована смрт, а један младић од 22 године живота је довезен у болницу "Свети Архиђакон Стефан" у Требињу, гдје смо одмах започели реанимацију и поред мјера реанимације, надокнаде крви и крвних деривата нисмо имали позитиван одговор, већ смо могли само да прогласимо смрт у 23.55 минута", рекла је Тања Новарлић,начелник Службе за интензивну његу требињске Болнице.

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"Осим тога довезено је још 5 пацијената, од којих је један због потреса мозда примљен на одјељење за неурохирургију и он је стабилан, није животно угрожен. Још четири пацијента су дијагностички и терапијски збринута у Ургентном блоку и након тога су пуштени на кућно лијечење", додала је она.

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Тагови :

Требиње

Саобраћајна несрећа

Тања Новарлић

погинули

повријеђени

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