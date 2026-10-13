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Акција ФУП-а у Сарајеву: Пронађени дрога, снајперске пушке и аутоматски пиштољ

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13.10.2026 10:29

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Одузето оружје
Фото: ФУП

ФУП је у акцији "Језеро" ухапсио два лица у Сарајеву. Пронађени су кокаин, канабис, амфетамин, кетамин, екстази, оружје и муниција.

Више од 10 килограма различитих врста дроге, хиљаде таблета екстазија и велика количина оружја и муниције пронађени су на подручју Кантона Сарајево у полицијској акцији "Језеро". Ухапшена су два лица из Сарајева, саопштено је из Федералне управе полиције (ФУП).

Акција је спроведена под надзором Тужилаштва Кантона Сарајево и по наредбама Општинског суда у Сарајеву. Ухапшени су Д. Е. и Ђ. З.

Приликом претреса осумњичених, станова и возила пронађено је и одузето око седам килограма канабиса, 750 грама кокаина, 2,9 килограма амфетамина и 1,5 килограма кетамина.

Полиција је пронашла и 3.000 таблета екстазија, као и седам литара амфетаминског уља.

Одузете снајперске пушке, "узи" и пригушивачи

Током акције одузете су двије снајперске пушке, оптика, двије пушке са оптиком и један пиштољ, као и аутоматски пиштољ марке "узи".

Пронађени су и панцир прслук, више радио-станица, два пригушивача, 100 метака различитог калибра, вага за прецизно мјерење и већи износ новца.

Ухапшени се сумњиче за кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет дроге, као и недозвољено држање оружја или експлозивних материја.

Након криминалистичке обраде, биће предати надлежном тужилаштву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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ФУП

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хапшење

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