Марија Шерифовић најавила велику новост: "Е па, вријеме је"

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Марија Шерифовић најавила је нови албум након три године паузе, а овог пута одлучила је да у избор пјесама укључи и своје фанове.
Популарна пјевачица обрадовала је публику најавом нове музике, поручивши да је спремна да поново подијели с њом оно што најбоље умије.
"Е па, вријеме је… Прошле су тачно три године од мог посљедњег албума. И осјећам да је дошао тренутак да поново подијелим са вама оно што најбоље умијем", поручила је Марија.
Како је истакла, вјерује да публици још много тога може да пружи, можда чак и више него раније.
Фанови могу да учествују у стварању албума
Оно што ову најаву чини посебно занимљивом јесте одлука Шерифовићеве да пружи прилику ауторима пјесама да постану дио њеног новог музичког пројекта.
Наиме, позвала је све којима је музика велика љубав да јој пошаљу своје пјесме, које ће пажљиво преслушавати у наредним мјесецима.
Сцена
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"Желим да свима вама којима је музика, баш као и мени, једна од највећих љубави у животу, пружим прилику да своје пјесме подијелите са мном", навела је пјевачица.
Тако би се међу пристиглим композицијама могла пронаћи и пјесма која ће обиљежити њен наредни албум.
Како преноси портал Борба, Шерифовићева је овом најавом отворила ново поглавље своје музичке каријере, али засад није открила када би албум могао да буде објављен, преноси Борба.
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