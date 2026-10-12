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Глумац из серије "Брејкинг бед" пронађен мртав

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12.10.2026 23:03

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Глумац из серије "Брејкинг бед" пронађен мртав
Фото: Youtube/Rotten Tomattoes TV

Познати амерички глумац Ар Џеј Мити преминуо је у 34. години живота.

Он је јавности постао познат по улози Волтера Вајта Млађег у популарној серији "Чиста хемија" ("Breaking bad").

Како наводи овај амерички портал, смрт глумца потврдио је званичник из округа у Тексасу, гдје је Мити преминуо у понедељак, 12. октобра.

ТМЗ преноси да је ријеч о самоубиству, док надлежни органи и даље истражују околности смрти.

Мити је свјетску славу стекао улогом Волтера Вајта Млађег, сина главног јунака којег је тумачио Брајан Кренстон. Појавио се у 56 епизода серије "Чиста хемија", која је стекла велику популарност широм света.

Поред ове улоге, глумио је и у остварењима "The Oak Room", "The Recall" и серији "The Guardians of Justice".

Мити је и у приватном животу говорио о значају веће заступљености особа са инвалидитетом у филмској и телевизијској индустрији.

Глумац је имао блажи облик церебралне парализе, баш као и лик који је тумачио у серији.

Према писању ТМЗ-а, Мити је био вјерен са Кенеди Суарез, са којом је годинама био у вези. Вјерио ју је прошле године.

Вијест о смрти глумца потресла је љубитеље серије која је обиљежила његову каријеру. Истрага о околностима његове смрти је у току.

Прву аудицију имао за рекламу против дроге

Занимљиво је да је Митијева прва аудиција у Лос Анђелесу била за кампању против употребе метамфетамина, управо дроге око које се касније развијала радња серије „Чиста хемија“.

Ову необичну подударност открио је у недавном гостовању у подкасту Џоа Вулписа, присјетивши се својих глумачких почетака.

Мити је открио и да је процес избора глумаца за популарну серију трајао више од шест мјесеци, те да је морао проћи пет аудиција прије него што је добио улогу Волтера Вајта Млађег.

Замало остао без улоге која га је прославила

Иако је боловао од церебралне парализе, баш као и лик који је требало да тумачи, Мити у почетку није био идеалан кандидат за улогу.

Наиме, креатор серије Винс Гилиган тражио је глумца са израженијим симптомима болести. Мити је у стварном животу ходао без штака и говорио знатно разговјетније од свог телевизијског лика.

Због тога је током снимања морао да користи штаке и прилагоди говор, односно да глуми израженије симптоме болести него што их је сам имао.

Улога је, иначе, била инспирисана Гилигановим пријатељем из студентских дана који је такође имао церебралну парализу.

Само неколико дана прије смрти говорио о судбини Волтера Вајта Млађег

Мити је непосредно пред смрт говорио и о томе шта би се, према његовом мишљењу, догодило са породицом Вајт након завршетка серије.

У разговору у подкасту Џоа Вулписа изнио је прилично песимистичну прогнозу, сматрајући да Волтер Вајт Млађи не би имао срећан живот.

Према његовом виђењу, породица не би могла да користи новац зарађен криминалом, а Волтер Млађи вјероватно би радио слабо плаћен посао и бринуо о мајци Скајлер и сестри Холи.

У дјетињству био жртва вршњачког насиља

Глумац је раније открио да је због свог здравственог стања током одрастања био изложен вршњачком насиљу.

У интервјуу за британски „Гардијан“ испричао је да су га друга дјеца гурала, ударала и чак му ломила кости.

Као дијете годинама је носио ортопедска помагала и пролазио кроз физикалне терапије. Упркос томе, бавио се спортом, укључујући фудбал, а касније и вожњу скејтборда.

Управо због личног искуства, након стицања славе активно је учествовао у кампањама против вршњачког насиља и дискриминације особа са инвалидитетом.

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Тагови :

Ар Џеј Мити

Брекинг бед

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смртни случај

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