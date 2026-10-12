"Многи су, па нико није добио!" Јована Јеремић о тужби коју је Каспер поднио против ње

Јована је истакла да још није добила тужбу, али да је и раније било ријечи о томе да би Каспер могао да је тужи.

- Још ништа нисам добила, али било је раније приче да ће ме тужити. Ја до рочишта нећу коментарисати ништа. Многи су мене тужили, па ме нико није добио! - рекла је самоувјерено Јована Јеремић за Телеграф.рс.

Подсјетимо, Мане Ћурувија Каспер одлучио је да тужи водитељку након њених оштрих изјава о њему и његовом односу са Мином Костић.

Јована је, између осталог, тврдила да Каспер користи пјевачицу због популарности и износила оптужбе на рачун његових намера.

Након што је Каспер саопштио да је поднео тужбу, поручио је да неће дозволити да га било ко назива погрдним именима и да не намјерава да пређе преко изјава које сматра неоснованим.

Спорна изјава: "Он је демон који се зове Каспер"

Водитељка се осврнула и на ситуацију која се догодила певачици Мини Костић, истичући да је за њено стање крив пјевачицин вјереник Мане Ћурувија познатији као Каспер.

Сцена Огласио се Каспер са мора и открио како се осјећа Мина Костић

- Проблематика људи који заврше на психијатрији је што не јачају своје самопоуздање и себе, него улажу. То су најчешће много добри људи који се посвете другом човеку који их не заслужује. Конкретно Мина Костић - ту жену је прво требало одмах спасити од оне сподобе и од демона који се зове Каспер. Човјека одаљите од жене. Он је један демон који жени уништава живот. Он је човјек који се искључиво забавља с Мином зато што хоће да буде популаран. Није он једини. Из искуства вам говорим све ово како тумачим Мину Костић. То је човјек који искључиво користи већ раслабљену психолошки, Мину да би он био популаран, да би се он сликао и уопште ме не би зачудило да покуша да уђе у неки ријалити од септембра. Значи, то је човјек који врло прорачунато све ради. То је човјек за ког тврдим да нема два динара у џепу, да нема пас за шта да га уједе у Америци. Јер да има, не би његова жена и дјевојка завршила на психијатрији, него би била на двору или на Бахамима и купала би се и слала фотографије вама да објавите папарацо. Њему ништа није свето. Он користи раслабљену жену и уништава је - рекла је она, а на питање за коментар због чега је сада Каспер дошао да је види док је на психијатрији, каже:

- Као још један начин да себи прикупи још славе, на Мини која је у психијатријској болници. Њега баш брига како је Мина. Он је дошао да би се он показао како је наводно много добар. То су људи који имају маску и то су људи који су монструми, они треба да заврше на психијатрији, али нажалост не заврши онај који то чини, него жртва. Ја бих њему забранила да уђе у земљу послије овога што је радио Мини. Ја тврдим да је она због посљедица њиховог односа завршила у тој психијатрији и жену треба неко да заштити од њега, да му забране приступ.