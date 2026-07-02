Огласио се Каспер са мора и открио како се осјећа Мина Костић

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић и њен вјереник Мане Ћурувија Каспер, према наводима домаћих медија, отпутовали су из Београда како би се одморили и опустили далеко од очију јавности, након изазовног периода кроз који су прошли.
Како је раније објављено, Мина је по изласку из психијатријске установе "Лаза Лазаревић", гдје је провела 23 дана, углавном боравила у свом дому. Недуго затим, заједно са вјереником одлучила је да оде на море и посвети се опоравку у мирнијем окружењу.
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Каспер се огласио са одмора и потврдио ове наводе.
"Мина је супер. Уживамо у одмору и миру. Поздрав од нас", рекао је он.
(Гранд)
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