Помјера се утакмица Хрватска - Португалија? Стигло хитно упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалске репрезентације Хрватске и Португалије пред собом имају утакмицу шеснаестине финала Свјетског првенства, а сада су се појавиле и информације да је могуће одлагање те утакмице која је заказана за 01.00 иза поноћи у вечери између четвртка и петка.
Хрватска је у посљедњем колу групне фазе славила против Гане са 2:1, док су Португалци ремизирали са Колумбијом без голова и тако су заказали овај дуел. Изабраници Златка Далића имају јако тежак задатак пред собом, док се сада у свему појавио и нови потенцијални непријатељ.
Ради се о временским условима, који прете да буду екстремни и да нашкоде одигравању ове утакмице између две европске екипе.
Канадска национална метеоролошка служба издала је наранџасто упозорење за подручје Торонто, а БМО Филд, стадион биће погођен невиђеним топлотним таласом, као и потенцијалним грмљавинама.
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Како кажу канадски метеоролози, температура ваздуха у Торонту кретаће се од 32 до 35 степени Целзијуса у хладу, а због изузетно високог нивоа влажности, стварна перципирана топлота на отвореном биће између 40 и 44 степени.
Поред тих врућина, издао је и жуто упозорење због могућности локалних грмљавина које се прогнозирају између 13 и 22 сати по локалном времену, што се поклапа с превиђеним почетком одигравања утакмице.
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Оно што не одговара је и то што је БМО Филд стадион на отвореном, а према строгим безбједоносним правилима ФИФА, ако системи за праћење забиљеже удар грома у кругу од 13 километара од стадиона, утакмица ће бити одмах прекинута.
Тада се играчи повлаче на минимум 30 минута, док сваки нови удар грома ресетује сат, преноси Телеграф.
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