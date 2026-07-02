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Прави шок: Селектору Конга усред конференције саопштили да му је преминуо отац

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:27

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Прави шок: Селектору Конга усред конференције саопштили да му је преминуо отац
Фото: Tanjug / AP / Jacob Kupferman

Селектор репрезентације ДР Конга Себастијен Дезабр доживио је прави шок на конференцији за медије након пораза од Енглеске на Свјетском првенству.

Наиме, њему је портпарол савеза саопштио да му је преминуо отац.

ДР Конго је иначе поражен од Енглеске резултатом 2:1, а јунак Гордог Албиона био је Хари Кејн, који их је са два гола одвео у осмину финала, гдје ће играти против Мексика.

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Ипак, тренутак поноса засјенила је трагична вијест. Није познато када је тачно 49-годишњи Дезабр сазнао за очеву смрт, али вијест је јавно потврђена на самом крају његовог обраћања медијима након утакмице.

Портпарол је на француском језику рекао:

„Хвала вам. Желимо саопштити да је селектор изгубио оца. Изражавамо му искрено саучешће.“

Конференција за медије одмах је прекинута. Дезабр је дјеловао шокирано што је та вијест објављена јавно, па је прије одласка само тихо изговорио: „Хвала.“

(Кликс)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Фудбал утакмица

Себастијен Дезабр

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