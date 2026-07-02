Прави шок: Селектору Конга усред конференције саопштили да му је преминуо отац

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Селектор репрезентације ДР Конга Себастијен Дезабр доживио је прави шок на конференцији за медије након пораза од Енглеске на Свјетском првенству.
Наиме, њему је портпарол савеза саопштио да му је преминуо отац.
ДР Конго је иначе поражен од Енглеске резултатом 2:1, а јунак Гордог Албиона био је Хари Кејн, који их је са два гола одвео у осмину финала, гдје ће играти против Мексика.
Фудбал
Кренули кући, а онда их је вратио Кејн: Енглези се провукли до осмине финала
Ипак, тренутак поноса засјенила је трагична вијест. Није познато када је тачно 49-годишњи Дезабр сазнао за очеву смрт, али вијест је јавно потврђена на самом крају његовог обраћања медијима након утакмице.
Портпарол је на француском језику рекао:
„Хвала вам. Желимо саопштити да је селектор изгубио оца. Изражавамо му искрено саучешће.“
Конференција за медије одмах је прекинута. Дезабр је дјеловао шокирано што је та вијест објављена јавно, па је прије одласка само тихо изговорио: „Хвала.“
🚨🚨| DR Congo coach Sébastien Desabre learned of his father's 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆 after their match…and this is how it was announced at the press conference. 😢💔pic.twitter.com/P3itgdQDDv— Goals Side (@goalsside) July 2, 2026
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч1
Фудбал
2 ч0
Фудбал
5 ч6
Фудбал
21 ч0
Фудбал
1 ч1
Фудбал
2 ч0
Фудбал
5 ч6
Фудбал
12 ч0
Најновије
09
30
09
19
09
16
09
07
08
52
Тренутно на програму