Фудбалери Радника са високим амбицијама започели припреме за нову сезону

Аутор:АТВ редакција
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Пуни оптимизма фудбалери бијељинског Радника започели су припреме за нову сезону. Нови шеф стручног штаба Бојан Круљ вјерује у добре резултате, а први задатак је довођење неопходних појачања, након бројних одлазака током љетне паузе.
Радник ће до седмог јула тренирати у Бијељини када слиједи одлазак на кључни дио припрема на Златибор. Тамо су заказане и контролне утакмице.
Пуну подршку стручном штабу и играчима даје и клупско руководство. Циљ је да Радник игра модеран и атрактиван фудбал, али и да поново достигне некадашње резултате.
Нова сезона у Премијер лиги БиХ почиње осмог августа.
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